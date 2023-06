Nouvelle saison de l’Orchestre symphonique et plusieurs spectacles prometteurs

Vent de nouveauté à l’Orchestre symphonique

Il faut se laisser porter par ce que la musique nous fait ressentir. C'est tout ce qui importe! C'est par cette citation du chef Yannick Nézet-Séguin que s'est amorcée mercredi la conférence de presse de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des propos très inspirants livrés par le président du conseil d'administration, Berhnard Simard, qui était accompagné pour l'occasion du directeur artistique et chef Jean-Michel Malouf et de l'altiste Luc Beauchemin.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en cette période de transition pour l'Orchestre, un enthousiasme contagieux était au programme.

Une nouvelle saison et une signature visuelle complètement revampée, sous le thème « Venez vibrer avec nous » ont été dévoilées.

En tout, cinq grands concerts seront à l'affiche pour cette saison 2023-2024 avec un premier rendez-vous le 30 septembre à Alma et le 1er octobre à Saguenay.

Photo : Radio-Canada / Courtoisie : Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pour ce concert intitulé L'Oiseau de feu, le chef Jean-Michel Malouf dirigera plus de cinquante musiciens ainsi que le pianiste invité David Jalbert. Dans une volonté de sortir des sentiers battus, un concert à la carte d'affaires sera offert au public qui sera maître du programme musical.

C'est parti d'une blague et on a décidé de foncer. On le fait vraiment d'avance, pour rassembler le programme. J'ai vraiment hâte de voir les pièces qui vont ressortir, j'espère que les gens vont nous envoyer des suggestions vraiment pétées! souligne le chef Malouf.

Un sondage se retrouve donc sur le site internet de l'Orchestre. Les pièces les plus demandées formeront le programme de ce concert et seront dévoilées uniquement le soir de l'événement.

Il a bien sûr été question de la récente nomination de Jean-Michel Malouf à la direction artistique de l’Orchestre symphonique de Sherbrooke. Il honorera son contrat avec l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’en 2025.

Maintenant, quel sera le processus de sélection de son successeur?

Le président du conseil d'administration a offert quelques précisions : À partir du mois de septembre, avec l'élection d'un nouveau conseil d'administration, on va établir un comité pour la sélection du nouveau chef. Le nom de Nicolas Ellis a été mentionné par plusieurs, et oui, pour nous ce serait un rêve de l'avoir. Ce sont des démarches qui seront entreprises pour connaître son intérêt et ses disponibilités. On se croise les doigts , a confié Berhnard Simard.

Une série de concerts de musique de chambre riche et audacieuse, porté par l'altiste Luc Beauchemin a aussi été dévoilée. Des rendez-vous avec le Quatuor Saguenay qui permettront d'accueillir de nouveaux musiciens et musiciennes pour combler les chaises laissées vacantes après le départ de David Ellis et Nathalie Camus.

Aussi, les violonistes Jessy Dubé et Jeanne-Sophie Baron ainsi que les violoncellistes Marianne Croft et Simon Desbiens rejoindront Luc Beauchemin et Marie Bégin.

Nos invités dans cette année de transition sont des musiciens de qualité qui font partie de l'orchestre ou qui ont un lien avec des musiciens de l'orchestre. On en profite pour expérimenter des choses. Ce ne sont pas du tout des auditions , souligne Luc Beauchemin.

D’ici là, l'organisation espère dénicher la perle rare à la direction générale.

Une nouvelle scène pour Festirame

Une deuxième scène sera érigée sur les Plaines Vertes lors de l'événement prévu en juillet et mettant en lumière une programmation dédiée à la musique émergente.

Les festivaliers pourront découvrir gratuitement des artistes tels que Tom Folly, La Java, Frank Custeau, Léa Duchesne, Laurence Néron-

Lajoie, Simon Harnois, Abel et Joé Homme Orchestre, dans une formule 5 à 7.

Programmation du tonnerre pour Tam Tam Macadam

Laura Niquay sera de la partie lors du festival Tam Tam Macadam à Alma. Photo : Fair-Play

Le festival Tam Tam Macadam d'Alma a lancé une programmation qui promet. L'événement qui aura lieu du 24 au 26 août accueillera entre autres Pierre Kwenders, Laura Niquay, Mike Paul et Sheenah Ko.

Un automne qui promet au Côté-Cour

Encore et toujours un lieu de diffusion incontournable, le Côté-Cour de Jonquière a dévoilé une programmation automnale des plus éclatantes. Philippe Brach, Brad Barr, Dumas, Catherine Durand, Jérôme 50, Émilie Clepper, Les Shirley et Charles Beauchesne fouleront la scène de la salle de la rue de la Fabrique.

Philippe Brach fait partie des têtes d'affiche de la programmation du Côté-Cour de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Les Denises du Lac s'imposent

Pour une 4e année, les Denises du Lac convient les festivaliers à un événement à l’Île du repos de Péribonka.

La formation Gros Mené sera de la partie, tout comme Blanc Dehors, Poirier, Radiant Baby et La Sécurité.

Le rendez-vous est donné pour le 9 septembre prochain.