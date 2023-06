Évacuation d’entreprises à Boucherville à cause d’une fuite dans une usine

Une dizaine d'entreprises dans le secteur de la zone industrielle de Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal, ont été évacuées à cause d'une fuite, potentiellement d'acide nitrique, dans l'usine Celanese entre les boulevards Marie-Victorin et du Fort Saint Louis.

Un panache de fumée de couleur orangée s'échappait de l'usine. Les pompiers ont été déployés depuis 10 h ce matin afin de stabiliser l'incident.

Le chef de division du service incendie de Longueuil, Normand Lavallée a expliqué qu'il s'agit potentiellement d'une fuite d'acide nitrique. Le produit en cause est toxique. Dans le jargon on appelle ça un corrosif. On peut avoir une sensation de brûlure au niveau des voies respiratoires. C'est pour ça qu'on a mis un périmètre de sécurité de 300 mètres.

L'équipe des matières dangereuses des pompiers de Montréal est aussi sur place et ce sont eux qui doivent décider des prochaines étapes. Des équipes d'Environnement Québec et de la Sécurité publique sont aussi sur place.

La Ville recommande aux citoyens d'éviter le secteur. C’est une situation qui n’est pas terminée mais qui est quand même sous contrôle. On a un comité des mesures d’urgence qui est réuni. On est une grosse équipe. On suit ça de très très près. On va communiquer avec la population au fur et à mesure qu’on a des informations supplémentaires, affirme le maire de Boucherville, Jean Martel.

Certains résidents ont été invités à fermer leurs fenêtres et la ventilation par mesure préventive.

L'usine Celanese produit des adhésifs avec des produits chimiques.

Plus de détails suivront.