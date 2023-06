Le parc aquatique Calypso, dans l'est ontarien, ouvrira ses portes dans quelques semaines et l'entreprise promet des changements cette année pour améliorer la circulation à Limoges.

Le parc Calypso est une attraction populaire et depuis plusieurs années, la circulation automobile sur les chemins Limoges et Calypso, à proximité de l'attraction, cause des maux de tête aux résidents locaux.

Tammy Lacombe demeure sur la route Calypso. Elle connaît bien le sentiment de frustrations occasionné par les bouchons lorsqu'elle tente de rentrer chez elle après avoir fait les courses.

Tammy Lacombe est une résidente de Limoges en Ontario. Elle dit que c'est un ajustement chaque année pour les résidents lorsque le parc Calypso ouvre au public. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Pour les résidents à Limoges, quand Calypso ouvre, c'est comme une panique. Comme si notre vie s'arrêtait. Le samedi, on ne peut même pas aller chercher de l'essence à la station de gaz, parce qu'on est bloqués dans les deux sens , témoigne-t-elle.

L’an dernier, c'était commun de voir à l'heure de pointe une longue file de voitures qui refoulait jusqu'à l'autoroute 417. Selon la directrice des ventes et du marketing chez Calypso, Lyne Corbin, 2022 a été une saison exceptionnellement occupée.

Avant, les gens commençaient à entrer de bonne heure le matin, puis un peu comme ça toute la journée. Mais l'année passée, on dirait que tous les gens arrivaient en même temps, c'est ce qui faisait que le chemin bloquait , explique-t-elle.

Plusieurs résidents souhaite l'aménagement d'une sortie directe de l'autoroute 417 qui se rendrait au parc Calypso. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Un nouveau point d'accès pour les visiteurs

En partenariat avec la Ville et une firme d'experts, Calypso dit avoir trouvé des solutions qui seront mises en place dès cet été.

Un deuxième point d'accès sera accessible à partir de la route Pommainville, dans le quartier industriel d’Innovation.

De plus, avec 4 nouveaux guichets à cette entrée et un système de paiement plus rapide, le maire de La Nation, Francis Brière, est confiant que les résidents vont voir une amélioration.

La résidente Tammy Lacombe espère, de son côté, que l'adoption de ces nouvelles mesures portera fruit. Même si elle souligne que le trafic est un irritant, elle reconnaît que le parc est partie prenante de la communauté.

Calypso supporte beaucoup les jeunes en les encourageant à travailler, ça, c'est une bonne chose. Tu sais, c'est une source d'emploi pour le monde ici, surtout pour les étudiants , dit-elle.

Calypso ouvrira les vannes de son parc aquatique le 17 juin.