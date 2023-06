Des experts plaident pour le dépistage de la syphilis, qui grimpe chez les jeunes en C.-B.

Chez les jeunes âgés de 20 à 24 ans, le nombre de cas a presque doublé depuis 2018, passant de 96 cas en 2018 à 181 cas en 2022, selon le BCCDC .

Chez les 15 à 19 ans, il est passé de 14 à 30 cas dans la même période, avec un pic de 35 cas en 2021.

Une des explications de cette hausse pourrait être que les jeunes ne savent pas comment prévenir cette infection ou comment elle se propage, selon des experts en santé publique.

Selon Aileen Ghandi, coordonnatrice des soins aux patients d’une clinique de santé reproductive pour jeunes de Surrey, la Surrey Youth Clinic, certains jeunes patients pensent qu'il n'est pas possible de contracter une ITS lors de rapports sexuels oraux ou anaux.

C'est une courbe d'apprentissage énorme pour certains de nos jeunes clients , a-t-elle expliqué.

Les jeunes ont également indiqué que les préservatifs se déchirent, ne sont pas de la bonne taille ou ne fonctionnent pas, c'est pourquoi il est important d'expliquer l'importance d'utiliser une protection, a ajouté Aileen Ghandi.

Lorsque le nombre d'infections augmente, les risques d'y être exposé sont plus élevés, souligne à son tour le Dr Jason Wong, médecin en santé publique au BCCDC .

Il est très important de se faire diagnostiquer et de savoir qu'il faut aller chercher des soins , a-t-il indiqué.

Quels sont les symptômes?

Le dépistage de la syphilis, qui se soigne, peut aider à prévenir les conséquences à long terme, explique Adele Lane, responsable de la santé publique et de la santé des populations à la Régie de la santé du Fraser.

L'infection se manifeste par étapes. Au stade primaire, une lésion indolore peut apparaître à l’endroit de l’infection, soit les organes génitaux, l'anus ou l'intérieur de la bouche. Elle passe souvent inaperçue, mais l'infection continue de progresser.

Au stade secondaire, une éruption cutanée peut apparaître sur certaines parties du corps, comme la poitrine ou le ventre. De la fièvre et la perte des cheveux peuvent aussi survenir à ce stade.

Si l'infection n'est pas traitée, elle évolue vers un stade latent, ce qui signifie que la personne peut ne présenter aucun symptôme sur une période qui peut s’étendre sur plus de 30 ans, selon le BCCDC .

Les experts estiment que, sans connaissances appropriées et sans mesures préventives, l' ITS peut continuer à se propager parmi les partenaires et causer de graves problèmes de santé, y compris la stérilité et la perte d'audition et de vision. Les femmes peuvent également transmettre l’infection aux fœtus et aux nouveau-nés, ce qui peut leur être fatal, selon Adele Lane.

Un espace sûr pour l'éducation et le traitement

Aileen Gandhi reconnaît qu'il peut être intimidant pour les jeunes de demander de l’aide en matière de santé sexuelle, car ils sont parfois stigmatisés par leur famille et leurs amis.

Selon elle, les cliniques pour jeunes sont un exemple d'espace sûr et confidentiel où ils peuvent obtenir des informations et du soutien, y compris des tests et des traitements pour les ITS .

Elle précise que si une personne diagnostiquée n’est pas à l'aise de parler de son ITS à sa ou son partenaire, des infirmières de santé publique peuvent l’en informer de manière anonyme, ce qui permet d'éviter la propagation de l'infection et les problèmes de santé qui en découlent.

D'après les informations de Baneet Braich