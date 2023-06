Le projet de loi 31 sur l’habitation manque la cible, déplorent les propriétaires

Le texte déposé au dernier jour de la session parlementaire instaure plusieurs modifications aux lois existantes qui imposent de nouvelles règles et obligations dans les relations entre les locataires et les propriétaires d’immeubles locatifs.

S’il est adopté dans sa forme actuelle, le projet de loi permettrait dorénavant aux propriétaires de nouveaux logements d’augmenter les loyers sans être assujettis à la grille du Tribunal administratif du logement.

Le propriétaire du logement neuf devra cependant indiquer sur le bail le montant maximal du loyer pour les cinq prochaines années.

Également, selon le texte, lorsqu’un locataire reçoit un avis d'éviction et qu'il ne répond pas avant la date limite, il faudrait désormais considérer, par défaut, que l’avis d’éviction est refusé par le locataire.

Lorsqu’un logement est repris ou qu’un locataire est évincé, ce dernier pourrait être admissible à un dédommagement plus substantiel s’il est démontré que le propriétaire a agi de mauvaise foi. Il reviendrait également au propriétaire dans le cadre d’un recours en dommages-intérêts résultant d’une reprise d’un logement ou d’une éviction, de prouver que celle-ci a été faite de bonne foi , précise le préambule du projet de loi.

Chez les propriétaires, on dénonce cette pièce législative qui ne permet pas, selon eux, de rééquilibrer les droits et les obligations entre les locataires et les locateurs.

Pour le propriétaire privé, ce sont de nouvelles obligations et obstacles dans la gestion de sa propriété privée : nouvelle obligation pour les bâtiments neufs, encore des nouvelles règles pour une reprise de logement et éviction , énumère l’ APQ dans un communiqué.

Le tout représente un recul pour les propriétaires malgré une disposition plus agréable qui est la possibilité de mettre fin au bail en cas de cession de bail , ajoute Martin Messier, président de l'APQ.

Rappelant au gouvernement que la reprise d’un logement est déjà un véritable parcours du combattant au Québec, l’APQ dénonce l’ajout de nouveaux obstacles pour les propriétaires.

On semble oublier qu'un logement appartient à des individus qui ont des droits et on les traite comme si leur droit de propriété n'avait aucune valeur , poursuit l’APQ.

Qui plus est, des aspects importants sont évacués du projet de loi, selon les propriétaires, qui réclamaient l’autorisation de dépôt de garantie ou de modifier la méthode de fixation des loyers pour les travaux majeurs.

Québec solidaire dénonce la gestion du dossier par la CAQ

Dans les rangs de Québec solidaire, qui a talonné le gouvernement Legault pendant des mois pour obtenir des modifications législatives notamment pour protéger les locataires des hausses de loyer abusives ou des évictions illégales, la députée Manon Massé s’est dite choquée de la manière dont la CAQ a géré ce dossier.