Renforts en région : Val-d’Or aménage un « mini-hôtel temporaire »

Plus de 50 pompiers forestiers du Nouveau-Brunswick sont à La Sarre depuis jeudi pour participer aux efforts contre l'incendie qui menace Normétal.

Avec d'autres renforts attendus au cours des prochains jours, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) multiplie les préparatifs pour assurer l'hébergement des pompiers forestiers.

La directrice générale de la Ville de Val-d'Or, Sophie Gareau Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

À Val-d'Or, le service des Travaux publics a aménagé en vitesse un terrain avec tous les services, à la demande de la SOPFEU .

On n’a pas eu vraiment de détails. Ce qu’on a su, c’est qu’il fallait que ça se fasse rapidement. C’est pour ça qu'on a dépêché nos équipes des travaux publics rapidement sur le terrain pour pouvoir faire les travaux nécessaires pour l’aménagement du camp, explique la directrice générale de Val-d'Or, Sophie Gareau. On m’a dit que c’était vraiment des chambres avec douches, lavabos, toilettes, alors, vraiment, un mini-hôtel temporaire sur un site qui a été aménagé.

La SOPFEU prévoit utiliser ce terrain pour d'éventuels renforts, qui pourraient provenir de la France ou des États-Unis.

La porte-parole de la SOPFEU, Cathy Elliot Morneau Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry