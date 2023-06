Compton en mode aventure cette fin de semaine

Le Lab 45 degrés vise à joindre passion, plaisir et savoir , explique d'entrée de jeu Patryck Bernier, le fondateur de l’événement qui se déroule sous forme d'ateliers à la carte. Il y a de la chasse, de la pêche à mouche, du décodage de la nature comestible et de la cuisine sauvage avec de la cuisine sur le feu , poursuit-il.

L’événement permettra de développer des aptitudes pour devenir un meilleur chasseur ou un meilleur pêcheur, précise Patryck Bernier, qui est aussi président de Dizzle Entertainment.

« On veut aussi montrer aux gens comment faire une cueillette responsable, une chasse éthique. » — Une citation de Patryck Bernier, le fondateur du Lab 45 degrés

L’événement veut d’ailleurs sensibiliser les participants aux enjeux écologiques. On essaie de diminuer nos déchets. On recycle beaucoup notre matériel. On utilise ceux que nous avons utilisés dans d’autres événements. On encourage aussi les participants à faire du covoiturage. Un concours sera d’ailleurs organisé pour les personnes qui viendront à deux dans leur voiture , poursuit Patryck Bernier.

« Pour chaque personne qui ne pourra pas faire de covoiturage, on plantera un arbre sur le terrain de Compton. » — Une citation de Patryck Bernier, le fondateur du Lab 45 degrés

L’événement pourra accueillir jusqu’à 300 personnes. Les inscriptions sont d’ailleurs toujours en cours sur le site de l’événement.