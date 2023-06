La sélection de Karyne Duplessis Piché ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est encore mieux l'après-midi La sélection de Karyne Duplessis Piché. Contenu audio de 19 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 19 minutes

Okanagan

Clos du Soleil Fumé Blanc 2018 | Code SAQ : 14555154 | 24,35$. Photo : SAQ

Le climat est plus chaud et plus sec dans la vallée de Similkameen, située à l’ouest de l’Okanagan. L’endroit est également balayé par des vents intenses. Ainsi, quand le feu embrase la végétation, il est difficile de l’arrêter. C’est ce qui s’est passé en 2018 en face du vignoble Clos du Soleil. Le feu a ravagé la montagne laissant le paysage détruit et marquant le goût du vin.

La cuvée Fumé blanc ne fait toutefois pas référence à cet incendie, mais plutôt au vin à base de sauvignon blanc popularisé dans les années 70 par Robert Mondavi. Bien qu’il soit issu de la vendange 2018, cet assemblage de sauvignon et de sémillon ne sent pas la fumée. On reconnaît les parfums classiques d’agrumes et de fines herbes. La texture en bouche est gourmande et ronde.

Provence

Château la Martinette Rollier de la Martinette 2022 | Code SAQ13448699 | 21,10$. Photo : SAQ

Le département du Var, en Provence, a subi un incendie énorme en 2021. Des milliers d’hectares ont été touchés. Si la plupart des vignes ont résisté aux flammes, le matériel viticole de nombreux domaines est parti en fumée.

Le Château la Martinette n’a pas été touché, mais le producteur ne prend pas de risque. Il plante des vignes d’avantage en altitude pour éviter les zones à risque. Tant mieux, car on ne veut pas se passer de son rosé Rollier. À base de cinsault, de grenache, de syrah et de tibouren, l’ajout de la variété blanche rolle apporte des nuances fruitées. Ses arômes de pêche et de melon sont typiques des vins de Provence. Impossible d’être déçu!

Chili

Undurraga Agreste Cauquenes 2021 | Code SAQ : 15097722 | 19,95$. Photo : SAQ

Plusieurs vignobles chiliens ont été ravagés par les flammes en février dernier. Après plusieurs jours à 40 degrés, les feux de forêt ont touché la région de BioBio dans le sud. En 2017, plus d’une centaine de vignobles avaient été affectés dans ce pays.

Le domaine Undurraga cultive de vieilles vignes dans la région de Maule. Sa cuvée Agreste, qui signifie sauvage en français, réunit le carignan et le grenache. Sous une robe très opaque, les arômes de mûres, de bleuets et de cerises remplissent le verre. L’attaque est dense, mais gouleyante. Parfait pour les côtes levées de bœuf.

Agave brûlé

Sueno de Alden Mezcal Joven | Code SAQ:14794770 | 59,75$. Photo : SAQ

Le mezcal n’est pas un spiritueux comme les autres. Les producteurs utilisent le feu pour parfumer leur boisson. À base de la variété d’agave espadin, la plante est brûlée avant d’être distillée. La compagnie Sueno de Alden propose ce mezcal soyeux dans laquelle les notes fumées sont dosées. Parfait pour apporter le soleil.