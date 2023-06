Marché du travail : Windsor entre manque de main-d’œuvre et pénurie d’emplois

Andrea Johnson cherche du travail dans le secteur de la santé comme préposée aux services de soutien personnel depuis trois mois.

En tant que jeune diplômée, c'est très difficile parce qu'on recherche surtout des personnes qui ont plus d'un an d'expérience , dit-elle. Il est difficile de rivaliser avec des personnes qui ont plus d'ancienneté que soi.

Andrea Johnson, à droite, discute avec Jessica Heffernan, recruteuse chez ParaMed Home Health Care, lors d'un salon de l'emploi. Photo : CBC/TJ Dhir

Pourtant, ce type de travailleurs est censé être très en demande dans la région. L'an dernier, le gouvernement ontarien a d'ailleurs mis en place des formations gratuites pour les préposées aux services de soutien personnel dans le Sud-Ouest.

Mme Johnson explique aussi qu'elle avait de grandes attentes parce qu'on lui avait dit que le secteur était toujours à la recherche de travailleurs. Mais, c'est au final loin de ce qu'elle expérimente depuis la fin de sa formation.

S'il y a une demande, il est évident qu'on obtient un emploi, mais ce n'est pas le cas en ce moment , constate-t-elle.

Un étrange marché de l'emploi

La région de Windsor continue d'être confrontée à l'un des taux de chômage les plus élevés au Canada.

Selon les dernières données de Statistiques Canada, le taux de chômage a atteint 6,5 % en mai, en léger recul par rapport au mois précédent où il était de 6,7 %. Avec celui de Barrie, le taux de Windsor était le mois dernier le deuxième plus élevé parmi les grandes villes du pays. Seule Peterborough affichait un taux de chômage plus élevé avec 7,1 %.

Parallèlement à ces données, sur le terrain, de nombreux employeurs cherchent à embaucher et des organisations de Windsor-Essex appuient les demandeurs d'emploi à trouver du travail dans une variété de domaines.

Un salon de l'emploi organisé au centre d'action de la section locale 195 d'Unifor a ainsi eu lieu cette semaine à Windsor.

L'objectif principal du centre d'action était d'aider les membres de Syncreon. Mais compte tenu de l'ampleur du nombre d'employeurs prêts à trouver des personnes pour travailler pour eux, nous avons estimé que nous devions inclure l'ensemble de la communauté si quelqu'un cherchait un emploi , explique Emile Nabbout, président de la section locale 195 d'Unifor.

Des centaines de personnes ont assisté à un salon de l'emploi organisé à Windsor mardi. Photo : CBC/TJ Dhir

La foire de mardi qui a accueilli des représentants de 45 entreprises dont le personnel est représenté par le syndicat avait pour objectif de montrer que, bien que Windsor ait l'un des taux de chômage les plus élevés du pays, il y a des emplois disponibles.

Elle était organisée en partenariat avec Workforce WindsorEssex et les services d'emploi et de formation de la Ville de Windsor.

À la question de savoir si Windsor faisait face à un manque de main-d’œuvre ou à une pénurie d'emplois, la coordonnatrice de projet de Workforce WindsorEssex explique qu'il s'agit un peu des deux.

Elle explique que la difficulté est d'agencer les offres d'emploi et les compétences de ceux qui se cherchent un travail.

Un grand nombre des postes proposés sont des postes de débutants, mais certains sont également des postes plus élevés , note-t-elle notamment.

Des jeunes qui cherchent à se faire embaucher

Plusieurs salons de l'emploi ont été organisés dans la région ces dernières semaines.

Vendredi, des élèves du secondaire ont eu l'occasion de se trouver un emploi lors d'un événement organisé par le South Essex Community Council (SECC) à Leamington.

[Les employeurs] ne se contentent pas de prendre leur CV. Il y a des entretiens sur place , souligne Milka Pieper, coordinatrice du centre de carrière de l'organisme.

Des jeunes se sont rendus à une foire de l'emploi rassemblant des employeurs du secteur agroalimentaire. Photo : Soumis par Sandy Lozano (SECC)

Le 1er juin, le SECC a également organisé une foire à l'emploi au centre WFCU. Intitulée Farm to Fork (De la ferme à la fourchette), ce salon a réuni 12 employeurs du secteur agroalimentaire. Selon Mme Pieper, 400 jeunes y ont participé.

Je sais que les ministères [du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences] mettent l'accent sur la rétention et l'obtention d'emplois pour les adultes. Nous essayons donc de nous assurer que les jeunes bénéficient d'un soutien, car les fonds disponibles sont de moins en moins importants , explique-t-elle.

Des programmes du gouvernement provincial sont disponibles toutefois pour permettre aux étudiants de faire la transition vers le marché du travail pendant qu'ils sont encore à l'école et aux employeurs de trouver de jeunes travailleurs qui sont disponibles pour travailler.

Avec des informations de CBC