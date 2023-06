Intimidation des élus à Wickham : les suspects ne seront pas accusés

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne portera aucune accusation dans la foulée de deux démissions à la mairie de Wickham.

Rappelons qu'en mars dernier, Ian Lacharité a quitté ses fonctions et a porté plainte à la Sûreté du Québec, affirmant que sa famille et lui étaient victimes d'intimidation. La desserte incendie de la municipalité venait alors d'être confiée par le conseil de Wickham aux pompiers de Drummondville malgré l'opposition de certains citoyens. Celui qui devait assurer l'intérim de M. Lacharité, Charles-Antoine Fauteux, l'a imité pour les mêmes raisons en avril. Le DPCP a analysé le dossier et affirme aujourd'hui qu'il ne peut pas porter d'accusations puisqu'il n'a pas la conviction d’une perspective raisonnable de condamnation . Des élections partielles sont prévues pour le 18 juin prochain à Wickham. Dans l'intervalle, c'est Michael Côté qui s'occupe de la mairie d'ici là. Contactés par Radio-Canada, les deux anciens maires n'ont toujours pas rappelé.