Je me suis réveillée et j’ai entendu le bruit, [...] quand j’ai ouvert ma porte, ça a tapé mon visage! , lance Tammy Aubie, une résidente de Beresford qui habite sur le bord de l’eau.

Consulter sous forme de texte La mer se déchaîne sur une plage.

Elle explique que la mer était déchaînée tôt mercredi, à marée haute. Elle avoue avoir eu peur de sortir de chez elle.

Wow! Un petit peu peur de marcher sur [la passerelle] en bois! C’était pas de l’eau, c’était un foam, j’avais peur de marcher dedans!

Tammy Aubie habite à Beresford depuis plus de 10 ans. Elle raconte avoir vu plusieurs changements sur la plage en précisant que la mer vient plus haute maintenant.

Tammy Aubie habite sur le bord de l'eau à Beresford depuis plus de 10 ans. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Toutefois, cela ne se produit généralement pas au printemps. C’est la première fois que ça arrive à ce temps de l’année.

Beaucoup de nettoyage à faire

Le directeur général de la ville de Belle-Baie, Paolo Fongemie, affirme que ces inondations dans le secteur de Beresford sont arrivées comme une surprise.

On était un peu surpris, parce qu’habituellement, c'est une météo qu'on retrouve à l’automne , dit-il.

Il ajoute ne pas avoir eu vent de résidences endommagées, mais les dégâts sur la plage de Beresford sont importants.

De nombreux débris sur la plage de Beresford au Nouveau-Brunswick, après une onde de tempête, plutôt rare au printemps, selon des résidents. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

On venait finalement de tout nettoyer, on a ajouté plusieurs camions de sable, et tout ça c’est à refaire, on a trois semaines d’ouvrage qui a disparu dans une marée haute , explique Paolo Fongemie.

Selon lui, Belle-Baie est moins touchée par les grandes tempêtes en raison de la protection qu’offre la Baie-des-Chaleurs, si l’on compare à la Péninsule acadienne, le long du golfe Saint-Laurent.

Toutefois, la municipalité n’est pas à l’abri des changements climatiques.

« L’eau augmente, des tempêtes on perd du sable, des tempêtes on gagne deux pieds de sable, il ya beaucoup, beaucoup de changements. » — Une citation de Paolo Fongemie, directeur général, Belle-Baie

C’est une dune qui est entourée par la baie au nord et par les barachois, les marais, au sud, donc lorsqu’il y a une haute marée, c’est deux corps d’eau qui montent en même temps et avec l’érosion, avec le temps, le niveau de la mer est très élevé comparativement à la route , explique le directeur général de Belle-Baie.

Construire dans une zone à risque

Devant la situation, la municipalité est consciente qu'elle devra s'attaquer de front aux risques liés aux changements climatiques. On est une municipalité qui a un grand littoral à l'intérieur de ses limites et donc faut s’ajuster.

Paolo Fongemie, directeur général de la ville de Belle-Baie Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Sur plusieurs kilomètres dans ce secteur, on retrouve des chalets, mais aussi de nombreuses résidences permanentes construites directement sur la dune, entre la mer et le marais.

Et le risque d'inondation grandissant dans le secteur ne semble pas ralentir le développement résidentiel

C’est des réflexions à avoir lorsqu’on va faire notre plan d'aménagement régional, avec l’équipe des urbanistes, à voir comment on développe pour le futur le long du littoral, comment on gère le risque.

Devant la situation, la municipalité est consciente qu'elle devra s'attaquer de front aux risques liés aux changements climatiques. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La ville voisine de Bathurst a élaboré des cartes interactives  (Nouvelle fenêtre) qui montrent les zones les plus à risque d’érosion et d’inondation côtière. Divers scénarios sont représentés et montrent l’impact qu’aurait une inondation sur les résidences le long du littoral dans la région.

Paolo Fongemie ne s’en cache pas. L’adaptation aux changements climatiques est un problème complexe.

Pour les nouvelles constructions, faudra qu’on y réfléchisse sérieusement, pour les constructions actuelles, c’est comment qu’on se prépare pour les événements, la préparation de citoyens pour si ça vient qu’il y a une inondation, qu’on soit prêt , ajoute M. Fongemie.

D'après le reportage de Serge Bouchard