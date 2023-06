Le RTC n’est pas tenu d’offrir un service en cas de grève, juge le Tribunal administratif

Dans sa décision, le Tribunal juge que l'augmentation de la circulation que pourrait entraîner une grève des chauffeurs d'autobus n'est pas de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité de la population en raison de la dégradation des temps d'intervention des services d'urgences .

La société de transport était historiquement soumise à l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève. Il en allait de même pour ses homologues des grandes villes comme Montréal, Laval et Longueuil.

Depuis 2019, la Loi modifiant le Code du travail a confié au Tribunal le pouvoir d'ordonner qui est assujetti au maintien des services essentiels en cas de grève.

C'est la première fois que le Tribunal a dû se pencher sur cette question depuis la modification de la Loi.

Le RTC est en désaccord avec la décision. Il est clair que le transport en commun est un service essentiel au bon fonctionnement de la société et une grève aurait des impacts importants sur la clientèle et perturberait les activités économiques, sociales et événementielles , est-il écrit dans un communiqué.



L'organisation dit analyser la décision et va évaluer ses prochaines actions .

Sans contrat de travail depuis un an, les 900 chauffeurs d'autobus du RTC menacent d'entrer en grève du 1er au 16 juillet, soit lors du Festival d'été de Québec, si aucune entente n'est conclue avec leur employeur.

