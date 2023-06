Une nouvelle espèce envahissante observée dans l’Est-du-Québec

L’espèce, d’une dimension plus grande que les escargots indigènes, a été identifiée grâce à la vigilance d’usagers du lac. Ils ont signalé la présence plus importante de la puce d’eau, dont le cycle de vie est relié à l’escargot. Au même moment, des citoyens ont aussi observé l’augmentation d’escargots dans le plan d’eau.

« C’est le constat des gens et l’observation des gens […] qui nous ont mis la puce à l’oreille. » — Une citation de Mireille Chalifour, directrice générale de l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

Outre sa taille, la vivipare géorgienne se distingue grâce aux cernes brunâtres qui entourent sa coquille. Il y a aussi un opercule qui vient fermer la coquille, l’ouverture d’où sort l’escargot , a expliqué Mireille Chalifour, directrice générale de l'Organisme de bassin versant (OBV) Matapédia-Restigouche, en entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure vendredi matin.

L’escargot se retrouve notamment au fond des lacs. La vivipare géorgienne apprécie également les plantes. Photo : WEB: Programme de sensibilisation aux espèces envahissantes de l’Ontario

La présence de la vivipare géorgienne dans l’étendue d’eau n’est pas anodine, prévient Mme Chalifour, puisque l'escargot pourrait avoir diverses répercussions sur l’habitat que constitue le lac Matapédia.

C’est un coup de changement dans notre écosystème du lac. L’escargot qui était là va sûrement être délogé. Ce [nouvel] escargot, vu qu’il est plus gros, va aussi s’attaquer aux œufs de poissons.

De bonnes habitudes à prendre

S’il est impossible de certifier que c’est de cette façon que la vivipare géorgienne s’est retrouvée dans le lac Matapédia, l’ OBV Matapédia-Restigouche rappelle néanmoins que les embarcations sont susceptibles de transporter une espèce envahissante d’un cours d’eau à un autre lorsque le milieu d’accueil s'avère favorable.

La directrice de l'OBV Matapédia-Restigouche, Mireille Chalifour (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

On est un milieu favorable pour tout ce qui est mollusques, par exemple des moules zébrées et des escargots , rappelle Mme Chalifour, qui note que cette situation est notamment attribuable au haut taux en calcaire des lacs.

Les embarcations et les différents équipements, par exemple les pagaies, doivent donc être lavés avant leur mise à l’eau et après leur utilisation. On recommande cinq jours de séchage au soleil et il faut s’assurer, aussi, que les coins humides soient secs , mentionne Mme Chalifour. Ça devient compliqué, c’est sûr , admet la gestionnaire, qui encourage néanmoins les amateurs d'activités nautiques à persévérer.

« On a pris de bonnes habitudes avec la COVID : se laver les mains lorsqu’on rentre où lorsque l’on sort d’un environnement. C’est la même chose qu’il va falloir faire avec nos embarcations nautiques. » — Une citation de Mireille Chalifour, directrice générale de l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

Elle indique que les usagers des cours d’eau doivent éviter de baisser la garde. Les stations de nettoyage de bateaux commencent à apparaître, mais [chaque usager doit] aussi prendre des habitudes.

La moule zébrée est une espèce exotique envahissante. Parmi ses effets perturbateurs, elle peut encombrer les prises d'eau municipales. Photo : David Brewster

Ce n'est pas la première fois qu'une espèce envahissante est répertoriée dans une étendue d'eau du Bas-Saint-Laurent. La moule zébrée, aussi présente en l’Estrie, a été observée dans le lac Témiscouata pour la première fois en 2022.

Avec les informations de Véronique St-Onge