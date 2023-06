Des élections dimanche pour élire le nouveau préfet de la MRC de Minganie

Des élections auront lieu dimanche pour le poste de préfet de la MRC de Minganie. Les Minganois et Minganoises auront le choix entre deux candidats : Francis Malec, de Nutashkuan, et Meggie Richard, de Havre-Saint-Pierre.

Le poste de préfet de la MRC de Minganie s'est ouvert après que Luc Noël eut démissionné, en avril.

Le préfet sortant, Luc Noël, occupait ce poste depuis près d’une décennie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Une journée de vote par anticipation s'est tenue le 4 juin dans le cadre de cette élection partielle. Environ 16 % des électeurs ont déjà voté, selon la MRC .

Les candidats

L'une des candidates, Meggie Richard, a porté plusieurs chapeaux dans les dernières années à la Municipalité de Havre-Saint-Pierre. Sa passion pour la politique l’a poussée à présenter sa candidature.

« Je pense que j’ai toujours su à l’intérieur de moi que je souhaitais me lancer en politique. » — Une citation de Meggie Richard, candidate pour le poste de préfet de la MRC de Minganie

Après mes études, je suis revenue dans la région pour me réaliser et obtenir de nouvelles opportunités. J’ai été agente de migration pour Places aux jeunes avec comme objectif de faire découvrir la Minganie aux gens de l’extérieur et tenter de les convaincre qu'on a un milieu de vie propice à une belle qualité de vie , raconte-t-elle.

Mme Richard a également été agente de développement des croisières internationales pour le Port de Havre-Saint-Pierre durant sept ans.

Meggie Richard est candidate à la préfecture de la MRC de la Minganie. Photo : Meggie Richard

Meggie Richard a par la suite été directrice générale de la Municipalité pendant quatre ans.

Si elle est élue, elle souhaite agir en tant que leader et améliorer les communications entre les différentes municipalités de la Minganie.

L'autre candidat, Francis Malec, soutient que sa motivation à devenir préfet provient des citoyens de la Minganie.

« La population de Havre-Saint-Pierre m’a invité à présenter ma candidature. » — Une citation de Francis Malec, candidat pour le poste de préfet de la MRC de Minganie

Ça fait 40 ans qu’il n’y a pas eu d’élections pour ce poste. Ça m’a vraiment motivé, car pour moi, la démocratie est une force essentielle pour notre région , explique-t-il.

S’il est élu, Francis Malec souhaite organiser un colloque sur la revitalisation de la Minganie et la rétention de la population, un enjeu qui lui tient à cœur.

C’est important, c’est une des plus grandes préoccupations des citoyens. Il faut revitaliser les villages de l’est à l’ouest , conclut-il.