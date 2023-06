Des sinistrés du feu de forêt d’Halifax ont du mal à trouver un endroit ou rester

Quand Brianne Carlson a ouvert sa porte d'entrée pour partir avec son mari et son fils de deux ans, elle a été accueillie par une scène terrifiante.

Il y avait des braises chaudes qui tombaient sur notre maison , raconte-t-elle. Notre cour avant était en feu et très rapidement toute notre allée s'est engloutie dans la fumée. Nous ne pouvions même pas voir l'allée pour sortir.

Brianne Carlson se doutait bien qu'elle ne reverrait pas sa maison debout.

Le feu de forêt qui a forcé la famille à quitter son domicile a commencé le 28 mai dans la région d'Upper Tantallon, à seulement 25 kilomètres d'Halifax. Près de 16 400 résidents ont dû être évacués.

Depuis, la plupart ont pu rentrer chez eux, mais la famille de Brianne Carlson fait partie des 150 qui ont perdu leur maison dans le feu d’Halifax.

Le brasier n’a laissé aucune chance aux propriétaires de ses deux voitures à Upper Tantallon, Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Mediacentral

Nous n'avons pas de maison où retourner. Nous ne savons pas quand nous reviendrons dans notre maison que nous finirons par reconstruire. Nous ne savons pas où sera notre maison temporaire permanente.

La reconstruction sera longue

Les experts en assurance et en construction disent qu'en raison des pénuries de main-d'œuvre et d'approvisionnement, il faudra beaucoup de temps pour reconstruire.

Cela pourrait prendre jusqu'à deux ans en fonction d'autres événements que nous avons vus, par exemple à Fort McMurray et à Slave Lake , explique Amanda Dean, vice-présidente de l'Atlantique au Bureau d'assurance du Canada. Tout dépend du nombre d'entrepreneurs qui vont venir.

Ben McDonald a également perdu sa maison familiale dans l'incendie de Tantallon et lui aussi cherche de la stabilité pour ses jeunes enfants.

Une photo de la maison de Ben McDonald avant l'incendie, le jour où lui et sa femme se sont mariés dans la cour. Photo : Gracieuseté de Ben McDonald

C’est émotionnellement épuisant , dit-il. C’est très stressant parce que nous essayons de gérer les priorités, de faire construire une maison, de trouver un endroit où vivre maintenant et de donner à nos enfants une enfance normale.

Les deux familles trouvent l'élan de soutien de la communauté très touchant. Mais Ben McDonald dit que la plupart des logements offerts ne fonctionnent tout simplement pas à long terme.

Nous avons reçu des offres vraiment généreuses où les gens disent: 'vous pouvez rester dans cette maison pendant trois semaines ou quelques mois', ce qui est extrêmement, extrêmement gentil , admet-il. Mais nous voulons nous assurer que nos enfants ont un peu de stabilité.

Il constate que la plupart des endroits à louer n’acceptent pas les animaux domestiques et sa famille a un chien. Il remarque aussi que la plupart des places à louer qui conviendraient à sa famille coûtent autour de 2 800 $ ou plus par mois.

Il aurait aimé trouver un endroit près de la garderie de ses enfants et de son travail, mais ça semble perdu d'avance.

Aide provincial limité

La province avise les personnes déplacées par les incendies de forêt qu’elles peuvent appeler le 211 pour obtenir des informations sur les logements à court et à long terme disponibles dans leur région .

Le taux d'inoccupation moyen des logements à Halifax était près de 1 % en 2022. Un creux record, selon un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Photo : CBC / David Horemans

Un porte-parole du service 211 explique que les options d'hébergement comprennent des informations de référence pour les chambres d'hôtel, les dortoirs universitaires et les logements locatifs .

La province a aussi soulevé la possibilité que des maisons modulaires puissent être une solution de logement temporaire pour les sinistrés, mais peu d'informations à ce sujet ont été publiées jusqu'à présent.

Les besoins des ménages qui ont été évacués et de ceux qui ont malheureusement perdu leur maison sont incommensurables , admet un porte-parole du ministère du Logement dans un courriel. Nous avons entendu parler d'un certain nombre de fabricants de maisons modulaires et continuons à travailler sur les détails.