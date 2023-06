Les Wildcats possèdent trois choix de première ronde. Ils ont obtenu le premier choix lors du tirage au sort effectué il y a quelques semaines. Les 8e et 13e rang leur sont aussi réservés.

Cette sélection est rendue possible en raison d'une transaction réalisée en 2021 avec les Foreurs de Val d’Or. Ces derniers avaient alors acquis les droits du défenseur Jordan Spence.

Le repêchage sera présenté à Sherbrooke. Moncton possède 18 choix au total, mais pourrait en utiliser quelques uns afin d’effectuer des transactions.

Le directeur des opérations hockey de l’équipe Ritchie Thibault n’entre pas trop dans les détails, mais explique que le travail effectué par lui et son équipe de recrutement est presque terminé.

Nous avons nos dernières rencontres d’équipe aujourd’hui [vendredi]. Nous recevons encore des appels des autres équipes et nous écoutons leurs propositions. Nous serons prêts pour faire nos choix samedi , affirme M. Thibault.

Mouvements de joueurs

Les Wildcats de Moncton ont déjà effectué quelques transactions dans les derniers jours.

L’une d’elle leur a permis d’acquérir les services du défenseur Olivier Boutin qui n’aura fait que passer à Bathurst. Plus tôt, le Titan l’avait acquis des Olympiques de Gatineau.

De plus, le gardien Vincent Filion est passé à l’Océanic de Rimouski, alors que Manix Sarrazin et Hugo Marcil prennent la direction de Sherbrooke. Avec ces changements, Ritchie Thibault aura quelques besoins à combler en vue de la saison prochaine.

Maintenant, on aimerait transiger pour obtenir un joueur d’avant. Ça nous aiderait à améliorer immédiatement l’équipe, mais également pour l’année suivante. On cherchera sûrement à sélectionner un gardien de but. Nous sommes confiants qu’avec Jacob Steinman, nous serons bons pour les deux prochaines années devant le filet , dit-il confiant.

À propos de la Coupe Memorial remportée par les Remparts de Québec, Richie Thibault a reconnu le travail fait par les champions de la LHJMQ .

C’est bon pour la LHJMQ de voir que les quatre derniers gagnants de la Coupe Memorial soient de notre ligue. Les équipes étaient bien structurées et pouvaient rivaliser avec les autres équipes. Les Remparts étaient bien dirigés et les joueurs ont bien suivi le plan prévu.