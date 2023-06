Avec la session parlementaire qui tire à sa fin à Québec, les formations politiques ont dressé leur bilan depuis les dernières élections québécoises. Un exercice attendu d'autocongratulation, de critiques au vitriol contre le gouvernement Legault et de bons souhaits de vacances.

Le bilan de cinq ans caquistes, c'est un bilan de promesses brisées, d’échecs , a taclé le premier Marc Tanguay, chef libéral par intérim. Son constat tombe comme un couperet : les Québécois n'ont pas accès aux services essentiels .

Voici un gouvernement brouillon qui adopte des réformes sous bâillon , a ajouté le chef de l’opposition officielle, vendredi matin, avec un sens certain de la rime. Délais en santé et en justice rallongés, cafouillage de la SAAQ , perte de contrôle en immigration, réussite scolaire en berne...

À la liste s'est aussi ajouté le revirement autour du 3e lien autoroutier entre Québec et Lévis, ou l'exemple d'une promesse brisée pour M. Tanguay. Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire, a dénoncé à son tour une proposition fallacieuse lancée en sachant d'avance que ça ne marchera pas.

Mais c'est surtout le cynisme du parti au pouvoir contre lequel M. Nadeau-Dubois a mis en garde lors de son point de presse : il va falloir que la CAQ se réaligne, sinon il va y avoir un impact indélébile sur la population , a-t-il déclaré à l'Assemblée nationale.

Quand on se croit tout permis, on se permet de faire n’importe quoi, briser ses promesses, augmenter son propre salaire , a illustré M. Nadeau-Dubois en faisant référence à la hausse salariale que viennent de voter pour eux les députés.

Sous la bannière de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé ont défendu leur dernier bilan en commun. Photo : Radio-Canada / Jacques Boissinot

Avant de tirer sa révérence comme co-porte-parole de QS , Manon Massé n'a pas manqué d'exprimer son amertume face aux records d'arrogance de la CAQ .

Le ton du parti au pouvoir lors des périodes de questions, moments de débats parfois houleux à l'Assemblée nationale, était hargneux a dénoncé à son tour Paul St-Pierre Plamondon, le chef péquiste.

J'ai dû m’adapter à une réalité où le premier ministre ne répond pas aux questions , a résumé le député de Camille-Laurin qui a fait son entrée au Salon bleu l'automne dernier. Pour lui, le gouvernement Legault affiche tout bonnement une usure prématurée , sans projet ni vision d'avenir.

Également présent, le libéral Monsef Derraji a illustré l'inertie du pouvoir en place par une dernière session parlementaire très tranquille alors que le calendrier indique une période de travaux intensifs.

Introspection favorable

L'exercice du bilan a permis aux partis de revenir sur leurs meilleurs coups en esquivant les moins flatteurs. Le libéral Marc Tanguay a insisté sur le vent de nouveauté qui souffle désormais sur son parti, 10 nouveaux députés sur 19, une équipe renouvelée , s'est-il félicité.

À ses yeux, la relance [du parti] est en marche après la défaite historique du PLQ aux dernières élections.

Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral du Québec et député de LaFontaine Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Sa formation s'assurera, dans les prochaines semaines, d'occuper le terrain, d'aller à la rencontre des Québécois , a-t-il indiqué.

Leçon de politique du jour : La pertinence découle de la proximité , a résumé le chef libéral par intérim qui compte le rester aussi longtemps que j’ai la confiance des collègues du caucus, et aussi longtemps qu’on me demandera de le faire , a-t-il répondu aux journalistes.

Incontournable climat

Dans le débat environnemental, Québec solidaire aura contribué à une certaine prise de conscience, a fait valoir son porte-parole. Sur l’adaptation aux changements climatiques, François Legault a évolué. En un an, son discours a changé , lui a reconnu Gabriel Nadeau-Dubois.

« Il y a un consensus entre les formations politiques pour dire que l’adaptation est essentielle[…], il y a un an, ce consensus n’existait pas. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Pour Québec solidaire, il y aura même un avant et un après printemps 2023 au vu des catastrophes naturelles qui ont secoué la province. Le premier point à la rentrée doit être l’adaptation aux changements climatiques, a fait valoir M. Nadeau-Dubois, on n’a plus le droit de pelleter ça par en avant .

Ces attentes rejoignent donc celles du Parti québécois. La prochaine session, ce sera beaucoup s’adapter aux changements climatiques , a aussi annoncé Paul St-Pierre Plamondon, dans une réponse formulée en anglais.

Paul St-Pierre Plamondon entouré des députés péquistes Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel