Stéphane Julien courtisé par la Ligue américaine de hockey

J'ai eu des discussions. J'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup d'entrevues, mais il n'y a rien de concret encore. Depuis le début, je ne l'ai jamais caché. Ce n'est pas un secret , a-t-il raconté.

« C'est vraiment intense quand tu commences des processus d'entrevues. Je me croise les doigts et mon organisation est au courant. Si une opportunité arrive, je vais être content de le faire. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur du Phoenix

De se retrouver avec les rênes d'une équipe de la Ligue américaine de hockey serait une suite logique dans le parcours professionnel de Stéphane Julien. Rappelons qu'en plus d'être l'entraîneur et le directeur général du Phoenix, il s'est retrouvé aux commandes d'Équipe Canada pour la Coupe Hlinka-Gretzy l'été dernier. Quelques mois plus tard, il s'était taillé une place comme entraîneur adjoint d'Équipe Canada pour le Championnat mondial junior.

Sans détour, l'entraîneur de l'année dans la LHJMQ a affirmé que, pour l'instant, rien n'indique qu'il pourrait faire le saut dans la grande ligue. Tout ce qui est sur la table est dans la Ligue américaine. Je n'ai pas eu d'offres de la Ligue nationale. J'ai reçu des offres dans la Ligue américaine commecoach et assistant-coach. Comme coach, je suis prêt à aller n'importe où. Comme assistant-coach, il faudra réfléchir à quel genre d'organisation c'est. S'ils sont capables de monter leur coach. Autant comme coache que comme joueur, tu veux joindre une organisation où tu peux monter les échelons.

Ce dernier soutient qu'il devrait avoir des nouvelles d'ici la fin de la semaine prochaine. On va voir ce qui va arriver, mais ça a été extrêmement intense dans les dernières semaines.

Selon Stéphane Julien, le repêchage dans la Ligue nationale de hockey pourrait aussi faire bouger les cartes. Il s'y passe beaucoup de choses. Je ne perds pas espoir d'avoir une option éventuellement.

Il n'a pas voulu élaborer sur les équipes qui ont démontré de l'intérêt à son égard. Une chose est sûre, c'est que ce sera aux États-Unis , a-t-il dit en riant.

Rappelons que Julien a guidé le Phoenix vers une campagne de 105 points, dont 50 victoires, ce qui a permis à la formation de s'assurer du premier rang de l'Association Ouest et de la troisième place au classement général. Il entraîne les oiseaux depuis 2015.