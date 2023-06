Avec en toile de fond les feux de forêt qui menacent plusieurs municipalités du Québec présentement, une quarantaine d’élus municipaux, dont cinq maires de l’Est-du-Québec, lancent un « appel à l’action » à leurs homologues et au gouvernement. Ils proposent neuf engagements pour affronter la « triple crise », soit climatique, de l'habitation et de la mobilité.

Dans l’Est-du-Québec, les maires et mairesses Guy Caron de Rimouski, Philippe Guilbert de Trois-Pistoles, Mathieu Lapointe de Carleton-sur-Mer, Micheline Anctil de Forestville et Nathalie Ross des Bergeronnes font partie des 42 signataires.

Tous s’engagent à poser neuf gestes concrets, dont la densification du territoire et la construction de logements sociaux, communautaires et abordables. Les maires et mairesses en ont fait l’annonce à l'occasion du 7e Rendez-vous Collectivités viables organisé par Vivre en Ville à Montréal et en mode virtuel jeudi.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, croit que la combinaison de crises oblige les élus à prendre des engagements et à lancer un cri à Québec pour y faire face.

Nous avons des moyens d’agir, nous le faisons. Mais nous avons besoin d’avoir, non seulement un sens que Québec place une priorité là-dessus, mais qu’on puisse informer nos citoyens que c’est la direction vers laquelle nous nous dirigeons également , dit-il.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, croit que la combinaison de crises oblige les élus à prendre des engagements. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les changements climatiques en priorité

M. Caron ainsi que le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, s’entendent pour dire que bien que le logement et la mobilité figurent parmi les priorités des municipalités, l’environnement est présentement à l’avant-plan.

Avec la proximité du fleuve, on a pas le choix de penser à l'environnement , note M. Guilbert.

Le maire Caron abonde dans le même sens. On a les grandes marées, les inondations au printemps. Les changements climatiques ont leurs effets maintenant. Nous faisons notre part pour tenter de les mitiger, mais le gouvernement du Québec a besoin de nous aider. Les fonds se trouvent à Québec largement , ajoute-t-il.

« On le voit avec les feux de forêt sur la Côte-Nord. On le ressent jusqu’ici. » — Une citation de Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles

«Avec la proximité du fleuve, on a pas le choix de penser à l'environnement», note M. Guilbert. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Et pour obtenir l’aide de Québec, il faut continuer à marteler le message, croit M. Guilbert.

Plus on va frapper sur le message, plus on va le dire que c’est important pour nous, que ça nous préoccupe. On espère que le message va éventuellement finir par passer et qu’on va avoir du support du gouvernement dans ce dossier-là , dit-il.

Le maire Caron se veut aussi optimiste. Quand on a plus de 40 maires de différentes municipalités, incluant Montréal, Longueuil, Laval, Rimouski et Granby, je pense que ça donne vraiment l’importance qu’on y place et l’importance que Québec doit y placer.

Les deux élus rappellent que les besoins d’investissement de la part du gouvernement sont aussi essentiels pour affronter la crise du logement et les défis de la mobilité en région.

À ce sujet, le maire de Trois-Pistoles croit que la solution passe notamment par le projet de création d’une régie de transport collectif au Bas-Saint-Laurent. Il ajoute que le dossier avance, sans pouvoir donner plus de détails pour le moment.