L’œuvre Wabanaki Moderne sacré meilleur livre publié en Atlantique

Le prix a été décerné mercredi soir à Halifax, dans la catégorie Meilleur livre publié en Atlantique.

C'est un honneur de gagner ce prix parce que pour moi, c'était un projet de passion pour la culture de notre région , laisse savoir John Leroux, co-auteur avec Emma Hassencahl-Perley.

J'ai eu aussi le privilège de travailler avec les autochtones de Elsipogtog comme partenaires pour la traduction, mais aussi pour connaître l'histoire des œuvres , poursuit le co-auteur.

Une illustration de l'artiste du collectif Micmac Indian Craftsmen, Michael Francis qu'on retrouve dans le livre Wabanaki Moderne. Photo : Gracieuseté Éditions Goose Lane

Un collectif d'artistes autochtones oublié

Ce livre de beaux-arts publié l'an dernier raconte en français, anglais et mi'kmaq l’héritage artistique du collectif appelé Micmac Indian Craftsmen dans les années 1960, de la nation de Elsipogtog, près de Richibucto, au Nouveau-Brunswick.

Photographie de l'artiste Vincent Barlow, avec l'une de ses oeuvres, prise en 1962 et que l'on retrouve dans la livre Wabanaki Moderne. Photo : Gracieuseté Éditions Goose Lane

Le groupe avait un studio actif entre 1962 et 1967, avant que le gouvernement fédéral lui coupe son financement.

Selon l'auteur et directeur des collections et des expositions au Musée des beaux-arts Beaverbrook, John Leroux, ces artistes avaient même travaillés sur des films du studio de Walt Disney et participé à l'Exposition universelle de 1967, à Montréal.

« Ils étaient vraiment la première vague d'artistes modernes autochtones au Canada. Ils ont combinés des designs, des illustrations très modernes et progressistes avec des histoires traditionnelles des Wabenakis et des Mi’kmaq. » — Une citation de John Leroux, directeur des collections et des expositions au Musée des beaux-arts Beaverbrook

Une illustration de l'artiste Michael Francis tiré du livre Wabanaki Moderne. Photo : Gracieuseté Éditions Goose Lane

Publié dans le cadre d’une grande exposition qui a eu lieu au musée des Beaux arts Beaverbrook à Fredericton en 2022 et qui est aujourd'hui présentée aux États-Unis, Wabanaki Moderne comprend des textes sur l’histoire de cet atelier, des photographies d’archives des artisans et des illustrations en couleur de leurs œuvres.

Livre en trois langues

Pour Julie Scriver, directrice de création aux Éditions Goose Lane, qui a travaillé comme graphiste sur le livre, le défi était de juxtaposer des textes en trois langues et d'harmoniser le tout avec des photos et illustrations.

John nous amène des projets toujours très intéressants et très chargés de complexité , indique-t-elle.

La couverture du livre Wabanaki Moderne des auteurs Emma Hassencahl-Perley et John Leroux. Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Robinson

Travailler sur ce projet lui a permis de découvrir cette histoire méconnue.