Fini les mauvaises odeurs à Richibucto, Coastal Shell reçoit un ordre de fermeture

Les résidents poussent un soupir de soulagement. Depuis des années, ils se plaignaient de la persistance de mauvaises odeurs émanant de l’usine de transformation de déchets de la mer.

Un plan nécessaire pour rouvrir

L’avis du ministère a été envoyé mercredi soir et dès jeudi matin, les activités étaient à l’arrêt.

Le ministère a indiqué que la compagnie ne respectait pas les conditions de l'autorisation et que les odeurs étaient générées par le stockage inapproprié de déchets de fruits de mer sur le terrain de l’entreprise .

Coastal Shell pourrait rouvrir si elle prouve au ministère qu’elle a un plan de conformité. Ce plan devra être approuvé avant une réouverture.

Comme toujours, nous prenons les préoccupations des résidents très au sérieux. Nous avons agi dès que nous avons eu connaissance de la non-conformité de cette usine , indique le ministère dans une déclaration écrite aux médias.

Mobilisation citoyenne

La communauté de Beaurivage s’était mobilisée pour exiger que le problème des mauvaises odeurs soit réglé.

Des écriteaux « arrêtez la puanteur » décorent les pelouses à Richibucto, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Les parents de l’école Soleil-Levant avaient dénoncé publiquement la puanteur à l’extérieur des murs de l’établissement qui forçait parfois les enfants à rester à l’intérieur toute la journée.

En arrivant à l'école, ils se bouchent le nez , avait témoigné Amanda Robichaud, dont les enfants vont à l’école.

Des citoyens s'étaient tournés devant les tribunaux en déposant une série de poursuites civiles pour pousser l'entreprise à apporter des changements à ses installations.

Des affiches étaient visibles un peu partout dans la municipalité et l’histoire avait même fait la une du quotidien torontois The Globe and Mail.