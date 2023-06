Le Collège a envoyé une lettre ouverte au ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse avec des recommandations spécifiques pour combler les lacunes involontaires et protéger les enfants des pratiques de conversion .

On est venus tous ensemble pour s’assurer que les enfants transgenre et non binaire soient sains et saufs , indique Naj Siritsky, qui offre des consultations en pratique professionnelle et en défense des intérêts auprès du Collège. On veut qu’ils reçoivent le même appui que tous les autres enfants.

Naj Siritsky offre des consultations en pratique professionnelle et en défense des intérêts auprès du Collège des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Le document des lignes directrices pour le soutien aux élèves transgenres et aux élèves qui ont des différences de genre a été mis à jour pour la dernière fois en 2014.

Le Collège des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse reconnaît que les enfants sont particulièrement vulnérables au discours croissant de haine et il veut remplir son mandat de défendre la sécurité et le bien-être de tous les Néo-Écossais.

Le 31 juillet, nous organiserons une table ronde sur les grandes idées en matière de santé mentale pour sensibiliser le public et poursuivre la discussion cruciale sur le plaidoyer supplémentaire nécessaire pour renforcer les facteurs structurels de la santé qui affectent le bien-être des personnes LGBTQ+ écrit le Collègue dans un communiqué.

Des enfants écoutent les histoires que raconte une drag queen. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

On veut s’assurer que les règles qui sont la pour protéger les enfants soient développé avec l’information qui vient des gens qui sont transgenres ou non binaires, mais aussi avec toutes les recommandations des médecins , indique Naj Siritsky.

Le Collège des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse reconnaît aussi que la défense des personnes LGBTQ+ fait partie du travail de décolonisation.

Les sociétés coloniales ont supprimé de force des manières d'être qui ne s'alignaient pas sur les rôles de genre binaires stricts préférés par leurs cultures d'origine , explique le Collège.

Dans son communiqué annonçant sa requête à la province, le Collège des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse rappelle que le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées comprenait une réflexion sur les divers cadres de genre des nations autochtones et des exemples horribles de la façon dont la colonisation du Canada a violemment ciblé le genre et la sexualité autochtones.

Avec les informations de la journaliste Kheira Morellon