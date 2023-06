La GRC demande l’aide du public pour retrouver deux enfants disparus à North Battleford

Selon les forces de l'ordre, Alexis Rosette, 7 ans, et Kingsley Rosette, 8 ans, ont été apperçus pour la dernière fois dans le secteur 700 de la 100e rue à North Battleford vers 19 h 45 jeudi.

Ces derniers étaient accompagnés par Amber Rosette la dernière fois qu'ils ont été vus et la police croit que les deux enfants sont encore avec elle.

Alexis Rosette est décrite comme étant une fillette mince, qui a les cheveux bruns qui lui arrivent aux épaules et a les yeux bruns. Elle a été vue pour la dernière fois portant un t-shirt, un pantalon noir et un chandail noir.

Kingsley Rosette est un peu plus grand qu’Alexis, selon les forces de l'ordre. Il est costaud, a les cheveux noirs mi-longs et les yeux bruns. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un t-shirt noir arborant le mot Belgium et possiblement une image d’un drapeau et une culotte courte.

Selon la GRC , Amber Rosette est une femme de 31 ans, qui pèse 120 lb. Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un haut blanc.