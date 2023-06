Le Parti libéral et le NPD du Manitoba accusent une organisation de Regina d’ingérence

Le Parti libéral du Manitoba et le Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba dénoncent une campagne de dénigrement lancée par un groupe d'action politique basé à Regina. D’après eux, les actions du Canada Growth Council, un groupe lié aux conservateurs de la Saskatchewan, font preuve d’ingérence dans les élections provinciales à venir.

À Winnipeg, le Canada Growth Council a affiché plusieurs panneaux où apparaissent le chef du NPD du Manitoba, Wab Kinew, le chef du NPD du Canada, Jagmeet Singh et le premier ministre, Justin Trudeau.

L’organisation est également à l’origine d’une campagne de messages de masse. Des publicités ont été envoyées dans les derniers jours par la poste et par textos à des numéros de téléphone manitobains.

Le Parti libéral et le NPD accusent le Parti progressiste-conservateur manitobain (PC) de collusion avec le Canada Growth Council.

Le NPD du Manitoba a d'ailleurs déposé deux plaintes auprès d’Élections Manitoba pour ce qu’il considère être des violations des règles régissant la publicité par des tiers.

Les textos envoyés à des Manitobains indiquent que Wab Kinew est un criminel reconnu coupable et affirment qu’il a fait alliance avec Jagmeet Singh et Justin Trudeau.

Nous ne pouvons pas nous permettre quatre ans de leurs politiques "woke" qui mèneront à plus de criminalité, à des impôts plus élevés et à la destruction de notre économie par le NPD ... comme la dernière fois! peut-on lire dans ces messages.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les publicités envoyées par textos comparent les politiques de Wab Kinew à celles de Jagmeet Singh et de Justin Trudeau, affirmant que ce dernier distribuerait « gratuitement de l'héroïne et des drogues dures aux criminels » et qu’il couperait les fonds de la police s'il était élu premier ministre du Manitoba, le 3 octobre prochain. Photo : Canada Growth Council

Le député néo-démocrate pour St. James, Adrien Sala, estime que ces publicités sont dégoûtantes et accuse les conservateurs manitobains de travailler avec le Canada Growth Council, sans toutefois apporter de preuves à l'appui.

Les Manitobains veulent des élections libres, ouvertes et équitables. Au lieu de cela, ce que nous voyons, c'est cette organisation tierce, hors province, qui dépense des milliers et des milliers de dollars pour des publicités et semble le faire illégalement en partenariat avec le Parti [progressiste] conservateur du Manitoba , a déclaré M. Sala en entrevue jeudi.

Des archives de l’organisation indiquent cependant que certains des administrateurs passés et actuels du Canada Growth Council sont d'anciens dirigeants du Parti saskatchewanais.

CBC /Radio-Canada a contacté le Canada Growth Council à travers le numéro fourni dans son message texte, mais n'a pas eu de réponse.

Les demandes d'entrevues envoyées au directeur de l'organisation, Dale Richardson, qui est aussi l'ancien directeur des communications du Parti saskatchewanais, sont demeurées sans réponse.

Dans un communiqué, le porte-parole du caucus manitobain, Cameron Eason, indique que ni le caucus progressiste-conservateur du Manitoba ni le parti lui-même ne sont impliqués auprès du Canada Growth Council.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, affirme qu'elle n'a pas eu connaissance d'interactions entre son parti et l’organisation basée à Regina.

Elle dit avoir reçu leur message texte, mais l’a supprimé.

Je reçois tellement de messages [...]. Je n'y ai pas porté plus d’attention que ça , a-t-elle expliqué, ajoutant que toute entité a le droit de s'exprimer librement.

Règles sur la publicité par des tiers

Selon la Loi manitobaine sur le financement des élections, des règles régissent la publicité par des tiers à l’approche d’élections.

Depuis le 7 juin dernier, les annonceurs tiers qui dépensent plus de 2500 $ doivent s'inscrire auprès d'Élections Manitoba, explique le directeur des communications, Mike Ambrose, en entrevue.

Dans une lettre adressée au commissaire des élections, Bill Bowles, le secrétaire du NPD , Tim Johnson, affirme que le Canada Growth Council est en violation de cette règle.

« [Un] groupe de droite, à l'extérieur de la province et financé par des donateurs secrets [...], dépense des milliers de dollars pour s'ingérer illégalement dans les élections du Manitoba au cours de la période préélectorale définie par la loi. » — Une citation de Tim Johnson, secrétaire du NPD du Manitoba

Le chef libéral Dougald Lamont, qui est le premier à soulever des inquiétudes au sujet du Canada Growth Council, estime qu'il est très peu probable qu'il n'y ait aucune relation entre les conservateurs du Manitoba et leurs homologues de la Saskatchewan.

Comment se fait-il que le Canada Growth Council en Saskatchewan ait 20 ans de recherche sur les députés néo-démocrates du Manitoba et ait le même discours que le PC ? se questionne M. Lamont.

Selon Royce Koop, professeur d'études politiques à l'Université du Manitoba, attribuer ce type de publicité à un tiers peut être une stratégie efficace pour un parti politique, d'autant plus qu'une campagne négative comporte toujours des risques.

Il n'y a aucun danger réel de porter atteinte à la première ministre s’il est possible de démontrer qu'il y a une distance entre son parti et les auteurs de la campagne de dénigrement , explique-t-il.

Avec les informations de Bartley Kives