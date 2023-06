L’Î.-P.-É. envisage d’élargir son programme d’appui à la relève dans les pêches

Le programme pour futurs pêcheurs lancé en 2009 offre du mentorat et de l’aide financière pour encourager la relève dans la pêche au homard.

À l’Assemblée législative, jeudi, le député libéral Robert Henderson a demandé pourquoi le gouvernement n’a pas dépensé l’an dernier tout l’argent prévu pour ce programme.

Le député libéral Robert Henderson voit une occasion d'appuyer la relève dans d'autres pêches, non seulement celle au homard. Photo : Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard

Le programme a laissé 50 000 $ non dépensés, de l’argent qui aurait pu encourager des jeunes à devenir pêcheurs , a souligné M. Henderson.

Pouvez-vous expliquer à l’Assemblée pourquoi il y a moins de participants et si vous comptez agir pour stimuler l'intérêt envers ce programme?

Le programme fait l’objet d’une révision

Le ministre Deagle a expliqué qu’il reste des fonds parce que moins de candidats ont fait une demande. Son ministère se penche sur cette question.

Le coût des permis de pêche au homard, qui s’élève en moyenne à 1 million de dollars, peut rendre cette pêche moins intéressante pour la relève, estime M. Deagle.

Le ministre des Pêches, du Tourisme, du Sport et de la Culture, Cory Deagle, juge que c’est une bonne idée d’inclure au programme la relève dans l’industrie de l’huître. Photo : Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard

Nous révisons le programme. L’Association des pêcheurs appuie cette démarche , a affirmé Cory Deagle.

Le but de l’exercice est de vérifier s’il est possible de rendre le programme plus attrayant.

Appuyer aussi la culture de l’huître?

Robert Henderson a ajouté que d’autres pêches dans la province connaissent une croissance, par exemple celle de l’huître. Il a proposé au ministre d’ajouter cette industrie au programme pour futurs pêcheurs.

C’est une très bonne idée. Nous allons examiner cela et la possibilité d’étendre le programme à d’autres secteurs , a déclaré le ministre Cory Deagle.

Le ministre Deagle s’est engagé à en discuter avec l’Association des conchyliculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard.