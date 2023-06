Le Bureau du coroner vient de dévoiler ses conclusions concernant la mort d'un planchiste survenue à Bromont l'hiver dernier.

Xiaoyu Liang, un ressortissant chinois de 26 ans, a perdu la vie le 11 février après avoir violemment percuté un canon à neige de la station de ski Bromont, Montagne d'expérience.

Dans son rapport, Me Sophie Régnière indique que la mort, bien qu'accidentelle, pourrait avoir été causée par l'inexpérience et la témérité de la victime.

La coroner explique que le jeune homme n'avait, de son propre aveu, qu'une dizaine de sorties en planche à neige à son actif.

Me Régnière ajoute qu'il possédait aussi une montre permettant de mesurer sa vitesse de descente et qu'il aurait expressément choisi la piste Edmonton, relativement abrupte et droite, pour la tester vers 18h15.

Même s'il portait un casque de protection et malgré les manœuvres de réanimation des patrouilleurs, l'impact avec le canon à neige aura été fatal.

La mort de Xiaoyu Liang a été constatée peu après 20h à l'hôpital.