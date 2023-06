Anthony Bass doit recevoir la balle lancée par la militante lesbienne leZlie lee kam avant le début du match des Jays contre les Twins du Minnesota.

Le lanceur acquis en 2022 s'est excusé la semaine dernière au sujet de la vidéo qu'il avait repris appelant au boycottage des compagnies Target et Bud Light, en raison de leur soutien aux communautés LGBTQ+ .

En mêlée de presse jeudi, il a affirmé qu'il n'avait pas réalisé au départ que la vidéo, qui dépeint la vente de produits de la Fierté comme démoniaque , était haineuse.

Pour lui, le lancer protocolaire est un symbole d'acceptation et d'unité , même s'il dit comprendre que bien des amateurs sont encore fâchés contre lui.

« Je m'attends à plus de huées. » — Une citation de Anthony Bass, lanceur des Blue Jays

Ça va prendre plus qu'une semaine et demi pour que les partisans, je l'espère, changent leurs huées en applaudissements , ajoute Anthony Bass.

Ce dernier a été hué le 30 mai lors de son premier match après le partage de la vidéo controversée.

De véritables excuses?

Anthony Bass dit avoir eu une très bonne conversation avec le directeur de Pride Toronto, Sherwin Modeste, mardi. Selon lui, les deux hommes ont même tissé des liens d'amitié .

Il affirme qu'il a appris qu'il devait être plus sensible aux croyances et aux valeurs des autres.

« J'aurais pu simplement garder ces pensées pour moi. Je ne savais pas à quel point ça peut être difficile de dévoiler son homosexualité. » — Une citation de Anthony Bass, lanceur des Jays

Selon M. Modeste, le lanceur a assumé la pleine responsabilité de ses actes et a compris l'importance de son pouvoir médiatique. Je ne pense pas qu'il va refaire la même erreur , dit-il.

Anthony Bass dit qu'il a effacé l'application Instagram de son téléphone et n'utilise plus Twitter.