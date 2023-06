Feux de forêt : l’incendie de Normétal recule « un peu », la qualité de l’air se dégrade

Normand Lagrange, directeur général de la MRC d'Abitibi-Ouest, craint cependant qu'un changement dans la direction des vents rapproche l'incendie du flanc sud de Normétal, dans la nuit de vendredi à samedi.

Une équipe des feux majeurs du Nouveau-Brunswick arrive ce matin en Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Depuis hier, la SOPFEU a proposé à la municipalité de faire une tranchée de 40 mètres autour du noyau urbain, justement sur le côté sud et sud-est, afin de faire une barrière en enlevant la végétation. Les travaux ont débuté. Il y a eu plus d'un demi-kilomètre hier et ça va se poursuivre aujourd'hui , a-t-il expliqué à l'émission Des matins en or.

Les équipes sur le terrain ont été soutenues jeudi de façon continue par dix avions-citernes. Une équipe des feux majeurs du Nouveau-Brunswick est arrivée ce matin à Normétal pour dresser un état des lieux.

Le combat contre les flammes fait rage depuis un peu plus d’une semaine.

Des avions-citernes se sont relayés sans relâche en Abitibi-Ouest mercredi pour empêcher le feu de forêt d'atteindre le village de Normétal. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Une quarantaine de militaires des Forces armées canadiennes sont également attendus aujourd’hui. Le directeur de la sécurité publique à la Ville de Rouyn-Noranda, Luc Tremblay, assure que la municipalité est prête à les recevoir.

On prépare le terrain pour pouvoir accueillir des intervenants afin qu'ils puissent être capables de prêter main-forte, notamment ceux des Forces armées. La logistique s'installe tranquillement , a-t-il signalé.

À La Reine, les efforts de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) sont jugés encourageants. L’état d’urgence est prolongé pour une durée de cinq jours. Comme à Clerval, les élus locaux restent sur un pied d’alerte dans l’éventualité où ils décideraient de décréter un ordre d’évacuation.

Un véhicule de la SOPFEU. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Les plus récentes consignes, c’est de se tenir prêts, mais aussi, quand même, d’être positifs, expliquait à Ça vaut le retour la mairesse Fanny Dupras-Rossier. En même temps, je ne peux pas dire que tout va bien aller, personne ne le sait. Il faut faire confiance à la Municipalité.

Plus à l’est, le ministère de la Sécurité publique a transféré une cinquantaine de détenus de la prison d’Amos de façon préventive. Cette opération s’est enclenchée jeudi, bien que la municipalité ne fasse l’objet d’aucune menace imminente liée aux feux de forêt.

Nord-du-Québec

Les deux feux de forêt sous haute surveillance ont fusionné près de Lebel-sur-Quévillon pour couvrir une surface de 132 hectares. Les installations ne sont pas menacées pour l’instant, selon la SOPFEU. La municipalité compte environ 2000 habitants. Ils ont reçu l’ordre d’évacuer vendredi dernier.

Les évacués de Lebel-sur-Quévillon devront prendre leur mal en patience. Le premier ministre François Legault prévient qu’un retour n’est pas pour bientôt. La situation est stable. Malheureusement, par contre, c’est peu probable que les gens puissent retourner à la maison avant mardi , a-t-il déclaré jeudi.

Le premier ministre québécois François Legault a fait le point sur les feux de forêt qui sévissent au Québec en point de presse jeudi. Photo : Radio-Canada

M. Legault compte tenir un conseil des ministres spécial vendredi pour statuer sur les per diem et autres compensations financières que le gouvernement du Québec offrira aux évacués.

Jusqu’à présent, 13 500 Québécois et membres des Premières Nations ont dû quitter leur domicile en raison des feux de forêt.

Des tranchées sont creusées au sud, à Senneterre, dans la MRC de la Vallée-de-l’Or, pour protéger le périmètre urbain de la municipalité. Des équipes sont à l'œuvre pour créer des lisières de 40 mètres de large derrière les résidences au nord de la ville, près de la zone évacuée mercredi préventivement.

On procède au nettoyage complet des environs en vue de pratiquer la tranchée. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

L’un des feux près de Lebel-sur-Quévillon se situe à environ 50 km du cœur de la municipalité. La situation est jugée stable pour le moment en raison de la direction des vents.

Qualité de l’air

De la fumée a recouvert le village de Rivière-Héva pendant au moins une dizaine de minutes le dimanche 4 juin au matin. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

La qualité de l’air demeure mauvaise à l’échelle de l’Abitibi-Témiscamingue en raison des particules fines qui émanent de la fumée dégagée par les feux de forêt. L’intensité du panache de fumée variera d’un coin à l’autre de la région, selon la Direction de santé publique (DSPu) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue.

Les MRC de la Vallée-de-l’Or et d’Abitibi seront particulièrement touchées, avec une qualité de l’air jugée très mauvaise jusqu’à samedi matin. La MRC d’Abitibi-Ouest et la Ville de Rouyn-Noranda seront aussi affectées, tout comme la MRC de Témiscamingue au moins jusqu’à vendredi matin.

La DSP de l’Abitibi-Témiscamingue recommande aux citoyens dits vulnérables , comme les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants, de demeurer à l’intérieur, de fermer les portes et fenêtres ainsi que les échangeurs d’air. Les personnes qui travaillent à l’extérieur sont invitées à porter des masques N95 et à se reposer à l’intérieur régulièrement.

De la fumée a obscurci le ciel de Senneterre le mardi 6 juin en fin d'après-midi. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Les méfaits des 128 feux de forêt en activité au Québec se font sentir ailleurs en Amérique du Nord. De Toronto à New York, de grandes métropoles doivent composer avec la fumée poussée par les vents du nord.

Solidarité envers les évacués

Les feux de forêt qui frappent l'Abitibi-Témiscamingue interpellent des habitants de la région, qui se mobilisent en ligne pour offrir un coup de main.

Nombreux sont les particuliers, entreprises et institutions qui mettent à la disposition d’évacués des logements ainsi que des terrains capables d’accueillir des véhicules motorisés.

Ces pompiers de Grand-Remous qui viennent en aide à la SOPFEU dans la réserve faunique La Vérendrye se motivaient au travail mercredi. Photo : Gracieuseté : Marco Beaudoin

Ces gestes de solidarité s’étendent aux animaux. Plus de 1000 animaux de ferme ont été évacués ces derniers jours.

À l’Assemblée nationale, le premier ministre François Legault a déclaré jeudi matin que la stratégie de protection du caribou sera révisée pour tenir compte des conséquences des feux de forêt.

Surveiller les routes

La route 117 est toujours en pré-alerte de fermeture entre Louvicourt et Grand-Remous. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) invite les usagers à revoir leurs déplacements et à privilégier d'autres routes.

Le ministère craint que la fumée ne réduise la visibilité sur des tronçons de la route 117. Des déplacements d’animaux en raison des feux sont également appréhendés.

Les automobilistes doivent s'arrêter à un point de contrôle sur la route 113. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Des camions-citernes sont positionnés aux entrées de la réserve faunique La Vérendrye pour intervenir en cas de besoin.

La route 113, traversée par l’un des incendies qui menacent Lebel-sur-Quévillon, reste fermée à la circulation entre Senneterre et Waswanipi. Il en va de même pour la route 1005 entre Lebel-sur-Quévillon et Matagami. La route du Nord est aussi fermée entre Chibougamau et Eeyou Istchee Baie-James.