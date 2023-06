Les résidents évacués de Shelburne connaissent maintenant l’état de leur maison

Le feu de forêt de Barrington Lake qui couvre 235 kilomètres carrés est circonscrit, mais toujours pas maîtrisé.

Lee Keating et Sue Johnson font partie des résidents qui ont rencontré les responsables au palais de justice de la ville de Shelburne.

Le couple de Clyde River savait que leur maison était intacte, mais on leur a donné du matériel de sécurité, du matériel pour tester l'eau de leur puits et des conseils sur l'élimination de la contamination.

Le feu près de Barrington, dans le comté de Shelburne, est le plus grand jamais répertorié en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté de Troy K. Stoddard

Ils sont évacués depuis 11 jours. Lee Keating, qui a 90 ans et qui vécut dans la communauté toute sa vie, témoigne du choc pour certains de leurs amis.

Nous connaissons très bien un couple qui a tout perdu , dit-il. La maison a été détruite et il ne leur reste plus que les vêtements qu'ils portaient.

« Nous sommes certainement heureux. Il semble que nous pourrons rentrer chez nous et les choses seront relativement normales. » — Une citation de Lee Keating, résident épargné par les feux de forêt

Warren MacLeod, le directeur administratif de la municipalité de Shelburne, raconte que tout le monde a aidé à informer les résidents.

Il explique que la municipalité et le ministère des Ressources naturelles ont travaillé avec des évaluateurs pendant trois jours pour effectuer l’analyse structurelle des maisons dans les zones évacuées et créer la base de données.

Warren MacLeod est directeur général de la municipalité du district de Shelburne. Photo : Radio-Canada / Craig Paisley

L'équipe municipale a travaillé avec une équipe expérimentée de Calgary.

Warren MacLeod dit qu’il y avait des photos des propriétés pour montrer aux gens et qu'un soutien en santé mentale était disponible pour les aider à faire face au choc.

Soyez vraiment conscient du fait que certaines personnes viennent de recevoir des informations vraiment difficiles et lorsque vous interagissez avec ces personnes, gardez cela à l'esprit , confie Warren MacLeod.

Certaines personnes veulent être seules, d'autres veulent avoir du soutien, et pour ceux qui recherchent du soutien, faites de votre mieux pour leur en apporter, car ils en ont vraiment besoin en ce moment.

Il indique qu’une fois l'ordre d'évacuation obligatoire levé, les personnes qui ont perdu leur maison seront autorisées à voir leurs propriétés en premier.

Après cela, dit-il, l'accès sera limité aux gens qui ont une pièce d'identité montrant qu'ils sont des résidents.

Perte totale

Les photos avant et après de la maison de Pam Townsend sur la route Upper Clyde dans le comté de Shelburne. Photo : Gracieuseté de Pam Townsend

Pam Townsend a perdu sa maison. Elle raconte que les choses qui ont une valeur sentimentale, comme le bracelet à breloques de sa grand-mère, les recettes manuscrites de sa mère et les jouets d'enfance de son fils, sont parmi ses plus grandes pertes. Nous sommes éternellement reconnaissants à tous les volontaires et pompiers qui ont combattu cette bête , confie-t-elle.

Lucinda Montizambert est soulagée que des responsables lui aient montré des photographies de sa maison en bon état.

C'est juste difficile de célébrer dans un sens parce qu’on a de la peine pour nos voisins dont les maisons sont détruites , admet-elle.

Lucinda Montizambert est soulagée que sa maison soit intacte. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

La résidente de Round Bay a été évacuée à deux reprises, une fois de sa propre maison et une autre fois de la maison d'un membre de la famille où elle séjournait.

Lucinda Montizambert, originaire du Québec, dit que les responsables ne savent pas encore quand elle pourra rentrer chez elle, mais ils ont dit espérer que ce serait dans les deux prochains jours.