Smog et fumée : un expert vous conseille pour améliorer la qualité de l’air à la maison

Après avoir atteint un sommet à 10+ mercredi, la Cote air santé d'Environnement Canada est descendue à 1 pour Ottawa, vendredi matin. Il s'agit du palier de risque faible pour la santé. Gatineau se situe également au palier de risque faible pour la santé, alors que la cote attribuée est de 3.

En entrevue à l'émission de CBC Ottawa Morning, Duncan Phillips, un expert en circulation de l'air pour la société RWDI, basée à Guelph, a donné ses conseils en cas de retour d'une cote plus élevée.

Doit-on faire fonctionner notre fournaise?

En général, il n'y a pas de problème à faire fonctionner le ventilateur de ses appareils de chauffage, car la plupart de ceux-ci sont équipés d'un filtre, a expliqué M. Phillips.

Les gens doivent aussi connaître le type de filtre installé sur leur appareil, car cela détermine le grade du filtre, ce qui est essentiel. L'indice MERV est la norme dans l'industrie, a ajouté l'expert.

Quel que soit l'indice, vous voulez le chiffre le plus élevé possible parce que cela permet d'éliminer plus de saletés, plus de particules , a-t-il mentionné.

Selon M. Phillips, l'indice idéal est MERV 13.

« C'est à peu près le chiffre le plus élevé que l'on puisse obtenir sans forcer le flux d'air. » — Une citation de Duncan Phillips, expert en circulation de l'air

Il devrait y avoir une grande étiquette sur le côté [de l'appareil] , a-t-il poursuivi.

Et pour les climatiseurs dans les fenêtres?

Ces climatiseurs peuvent fonctionner, car ils aspirent l'air à l'intérieur de la maison, puis l'expulsent à l'extérieur, a expliqué M. Phillips.

Leurs filtres ne sont toutefois pas aussi robustes. Ils sont généralement destinés à empêcher l'accumulation de poussières.

Il est possible d'acheter des filtres à placer devant les appareils pour améliorer leur indice MERV, a fait valoir l'expert.

Cela vaut-il la peine de colmater les fissures dans les murs?

Ça vaut la peine s'il s'agit de grandes fissures et que l'on peut sentir l'air entrer, a indiqué M. Phillips.

« La plupart des maisons ont de petites fissures. C'est inévitable. On ne peut pas rendre une maison parfaitement étanche. » — Une citation de Duncan Phillips, expert en circulation de l'air