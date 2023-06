Trois fois plus de décès dans les incendies domestiques l’an dernier qu'en 2019

Le commissaire des incendies de la Colombie-Britannique déplore que 86 personnes soient mortes en 2022 dans la province à cause de détecteurs de fumée défectueux alors que ces décès, assure-t-il, étaient évitables.

Dans son rapport, Brian Godlonton a mis en lumière que les décès par incendie dans les domiciles de la province ont triplé depuis 2019. Il y a eu plus de 9000 incendies dans la province l'année dernière, faisant 86 morts contre 28 en 2019. Le commissaire met en cause les détecteurs de fumée qui ne fonctionnaient pas correctement dans 45 % des incendies survenus dans les maisons.

« Nous avons trop d'incendies et trop de gens perdent la vie dans des incendies de bâtiments alors que ces décès auraient pu être évités » — Une citation de Brian Godlonton, commissaire des incendies de la C.-B.

En conférence de presse jeudi à Victoria, M. Godlonton a déclaré que les responsables canadiens devaient commencer à prendre exemple sur des pays comme le Royaume-Uni et la Suède où l'utilisation des détecteurs de fumée est proche de 100 %.

Nous commençons à voir ce que l'on peut appeler un facteur d'usure. Et s'il n'y a pas de sensibilisation et d'éducation continues, alors les gens oublient et ils tiennent pour acquis que l'alarme de leur détecteur va se déclencher.

Les personnes âgées plus touchées

Le rapport souligne de nombreux facteurs contribuant à l'augmentation des blessures et décès par le feu. Il cite notamment une population vieillissante, des campements de personnes sans-abri, le travail à domicile à cause de la COVID-19 et l'augmentation de la densité de population dans les zones rurales.

Brian Godlonton a trouvé que les personnes de plus de 65 ans sont surreprésentées dans les décès par incendie. Le rapport relève qu'au cours des cinq dernières années, 35 % des victimes d'incendies domestiques étaient âgées de plus de 65 ans tandis que 11 % avaient plus de 80 ans.

Le commissaire des incendies estime que les autorités responsables doivent fournir plus de services et des programmes d'éducation du public ciblés pour protéger notre population vieillissante .

Un détecteur de fumée fonctionnel dispose d'un témoin lumineux vert stable. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Nouvelle campagne sur les détecteurs de fumée

Jeudi, le gouvernement provincial a annoncé 1,6 million de dollars pour une nouvelle campagne visant à informer les gens sur l'utilisation appropriée des détecteurs de fumée et sur la réduction des risques d'incendie. Le gouvernement et Statistique Canada ont également créé un tableau de bord pour fournir des informations statistiques et géographiques sur les incendies en Colombie-Britannique.

L'an dernier, un programme pilote a été lancé dans 11 villes et le tableau de bord devrait être déployé dans toute la province au cours des prochaines semaines. Brian Godlonton croit que ces données peuvent servir à identifier les communautés les plus à risque. Cette approche ciblée permettra, d'après lui, de mieux utiliser les ressources limitées dont disposent les gouvernements locaux et les communautés.

Il a jouté qu'il faut chercher à agir différemment, de manière plus efficace et plus efficiente avec les ressources disponibles .