Des changements annoncés pour les locations à court terme à Calgary

La Ville de Calgary apporte des changements aux locations à court terme, comme Airbnb et Vrbo. Ces changements, qui entreront en vigueur le 1 er janvier, visent à trouver un équilibre entre les entreprises et les communautés.

Le conseil municipal a ainsi approuvé mardi les modifications apportées au règlement actuel.

Tous les hôtes actuels et potentiels de location à court terme sont tenus d'avoir un permis d'exploitation pour louer des propriétés sur des plateformes telles que Airbnb ou Vrbo. La Ville a fait savoir que les propriétaires actuels peuvent fonctionner avec l'ancien permis jusqu'à l'année prochaine.

La communauté s'est plainte de certaines nuisances liées aux locations de courte durée , selon Ulrik Seward, responsable de l'approbation des entreprises et de la sécurité des bâtiments à la Ville de Calgary. Il ne s'agit pas d'un nombre important de préoccupations, mais suffisamment pour que l'on estime qu'il est nécessaire de se pencher sur la question.

De nouvelles exigences

Les principaux changements apportés à la demande de permis d'exploitation comprennent la preuve du consentement du propriétaire – en plus de la preuve du consentement du conseil de copropriété, le cas échéant – pour qu'une location à court terme soit proposée à des clients.

Un plan de sécurité incendie est également requis, ce qui signifie que les loueurs de courte durée doivent faire inspecter leur propriété et afficher un plan d'étage à l'intérieur du bâtiment.

Il n'y a pas encore eu de problèmes spécifiques en matière de sécurité incendie , a toutefois souligné M. Seward. Mais il a été constaté qu'il serait utile de renforcer certaines réglementations en matière de sécurité incendie.

La preuve d'une assurance responsabilité civile pour la location à court terme et un examen de la propriété pour des problèmes antérieurs sont maintenant également obligatoires pour la demande de permis.

Airbnb soutient le règlement

Nathan Rotman, responsable des politiques d'Airbnb au Canada, a affirmé que l'entreprise soutenait le règlement et qu'elle avait hâte de travailler avec la Ville de Calgary et [leur] communauté d'hôtes pour mettre en œuvre les changements .

CBC/Radio-Canada a contacté Vrbo, mais n'a pas reçu de réponse.

Calgary lance par ailleurs plusieurs campagnes de sensibilisation afin d'informer les hôtes et les clients de l'amélioration de l'approbation des permis. La ville compte actuellement plus de 4000 logements de location à court terme autorisés, et ce nombre devrait augmenter régulièrement.

Avec les informations d’Omar Sherif et Jonathan Sharp