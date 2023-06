Entre réconfort et inquiétude pour les personnes évacuées

C'est le cas de Luc Lagesse et Maggie Edwards qui font partie de ceux qui ont trouvé un toit offert gratuitement par une entreprise d'hébergement touristique.

Après avoir accueilli de 700 à 800 personnes de Chibougamau dans la nuit de mardi à mercredi, l'aréna Benoit-Levesque de Roberval n'héberge plus qu'une quarantaine de personnes.

Avec les gens qui sont sur place, on avait des besoins plus personnalisés, plus pointus, donc on a travaillé pour répondre à ces besoins-là, a fait savoir la directrice générale de la Ville de Roberval , Nathalie Samson.

Nathalie Samson est la directrice générale de Roberval. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Mastheuiatsh a rendu des lieux accessibles aux membres de la communauté atikamekw d'Opitciwan, mais plusieurs familles se sont notamment installés dans un hôtel de Roberval.

C’est pas très évidents, quand tu penses à tes petits enfants qui sont là bas, qui ne sont pas éligibles pour venir ici , raconte Josiane Awashish.

Tatiana Clary et Ulric Ottawa sont la tante et l’oncle des jumeaux, Ludovic et Maïna. Ils sont accompagnés par Josiane Awashish, qui est la grand-mère. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

D'après les informations d'Annie-Claude Brisson