Feux de forêt : PFR suspend les activités de deux de ses scieries au Lac-Saint-Jean

Ces fermetures temporaires touchent environ 300 travailleurs. Les opérations pourront seulement reprendre lorsque PFR aura accès à de la matière première.

C'est [l’approvisionnement] qui va déterminer le moment où on va être en mesure de reprendre les activités. Les scieries elles-mêmes ne sont pas à risque, ne sont pas en danger. C'est vraiment une situation qui est temporaire. On pense devoir suspendre les activités pour environ une semaine et à ce moment-là, on va évaluer tout ça sur une base quotidienne , a indiqué le directeur principal aux affaires publiques et relations gouvernementales de PFR , Louis Bouchard.

Louis Bouchard est le porte-parole de Produits forestiers Résolu. Photo : Radio-Canada

Impacts dans la chaîne d’approvisionnement

Les fermetures temporaires dans le Nord-du-Québec ont aussi un impact sur d’autres usines et sur la chaîne d’approvisionnement.

C’est notamment le cas de Chantiers Chibougamau, qui a dû fermer temporairement son complexe de Chibougamau, de même que son usine de pâte kraft à Lebel-sur-Quévillon, qui sert à la fabrication de papier hygiénique en Amérique du Nord.

Chantiers Chibougamau Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Les copeaux, qui servent à fabriquer la pâte, s’accumulent dans les scieries, à l’heure actuelle. Elles ne peuvent être envoyées à Lebel-sur-Quévillon.

Avec la fermeture de la route 113, avec l'arrêt de la production à Lebel-sur-Quévillon, qu'est-ce qui se produit tout de suite? On ne consomme plus de copeaux [...] et là on commence à avoir une lumière jaune qui allume sur comment on va traiter les tonnes et les tonnes et les tonnes de copeaux qui ne sont plus sorties des sites de sciage qui approvisionnent Lebel-sur-Quévillon depuis vendredi dernier , a illustré pour sa part Frédéric Verreault, directeur exécutif de Chantiers Chibougmau.

L’usine de Barrette-Chapais a quant à elle dû être fermée. Toutefois, les approvisionnements y sont suffisants pour reprendre les opérations.

Julie Boilard, coordonnatrice logistique forestière pour Barrette-Chapais Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

On a quand même bon espoir de reprendre assez rapidement, on avait encore quand même des stocks de bois dans la cour pour faire fonctionner l'usine. Notre transport de bois n'est pas encore redémarré. Par contre, on a encore des inventaires pour être capable de poursuivre , a fait valoir Julia Boilard, coordonnatrice logistique forestière au sein de Barrette-Chapais.

L’usine a l’intention de reprendre ses activités dès que les interdictions d’accès à la forêt seront levées. Des plans seront aussi envisagés pour récupérer du bois brûlé.

Aide financière envisagée par Québec

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a ouvert la porte jeudi à une aide financière de Québec pour soutenir les entreprises forestières.

En point de presse à Roberval jeudi, il a indiqué que son gouvernement évaluera si un soutien pourra être offert aux entreprises. Le dossier a été soumis au conseil des ministres.

Le ministre de la Sécurité du Québec, François Bonnardel, a fait le point sur la situation des feux de forêt lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Roberval. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Avec les informations de Myriam Gauthier