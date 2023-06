Un testament écrit sur l’aile d’un tracteur par un agriculteur passe à l’histoire

Il y a 75 ans, un testament rédigé sur l'aile d'un tracteur par un agriculteur de l'ouest de la Saskatchewan est entré dans l'histoire agricole et légale de la province.

En juin 1948, un agriculteur britannique établi en Saskatchewan, Cecil George Harris, se rendait à la terre familiale dans le district de McGee, près de la municipalité rurale de Pleasant Valley, dans le but de travailler dans un champ avec son tracteur.

Cependant, ce qui aurait dû être une journée de travail ordinaire a pris une tournure tragique.

Alors que que l’homme de 56 ans se trouvait sous le tracteur, ce dernier a reculé, piégeant l’agriculteur sous la roue arrière. Ainsi, la jambe gauche de Cecil George Harris a été gravement écrasée par la roue, faite d'acier.

Les détails exacts de l'accident restent flous, mais selon le journal local, The Rosetown Eagle, le père de deux enfants aurait peut-être tenté de réparer ou de régler quelque chose entre le tracteur et la charrue au moment de l'accident.

Piégé sous le tracteur et réalisant qu'il pouvait ne pas survivre, Cecil Harris a sorti son couteau de poche et il a commencé à graver son testament sur la peinture rouge de l'aile du tracteur.

Au cas où je mourrais dans ce pétrin, je laisse tout à ma femme , écrit-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La pièce sur laquelle Cecil George Harris a gravé son testament est désormais exposée à la bibliothèque de la faculté de droit de l'Université de Saskatchewan. Photo : Merle Massie

Cecil George Harris est resté en vie pendant plus de 10 heures avant d'être retrouvé par sa femme, Bessie May.

L'agriculteur a été transporté à l'hôpital de Rosetown, toujours conscient, mais souffrant d'une grave perte de sang et de blessures dévastatrices, auxquelles il n'a pas survécu.

Quelques semaines après le décès de Cecil George Harris, l'aile du tracteur a été utilisée comme une preuve devant les tribunaux. Ainsi, Bessie May Harris a reçu l'entièreté de sa succession, conformément à ses volontés.

L'aile de du tracteur et le couteau font désormais partie de la collection de la faculté de droit de l'Université de la Saskatchewan.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le couteau que l'agriculteur Cecil George Harris a utilisé pour graver son testament sur l'aile de son tracteur. Photo : Merle Massie

Au cours des 75 dernières années depuis le décès tragique de Cecil George Harris, l'agriculture demeure la quatrième industrie la plus dangereuse au Canada et la plus meurtrière en termes de décès.

Entre les années 1990 et 2019, la Saskatchewan a enregistré un total de 132 accidents mortels impliquant des tracteurs dans les exploitations agricoles.

Dans près de 10 % de ces incidents, les opérateurs ont été victimes de l'écrasement par une machine sans opérateur.

Avec les informations de Merle Massie