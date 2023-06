Des renforts du Nouveau-Brunswick débarquent à Normétal

Après avoir passé la nuit à La Sarre, cette équipe de spécialistes des feux de forêt se rendra à Normétal vendredi matin pour analyser la situation. Elle dirigera ensuite les opérations au sol pour les prochains jours, alors que les pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) poursuivront la lutte contre ce brasier.

Dans la journée de jeudi, les équipes en place, notamment à l'aide de 10 avions-citernes qui se relayaient sans cesse pour l'arrosage, sont parvenues à freiner l'avancée du feu, qui se trouvait donc toujours à environ 500 mètres du village de Normétal au moment d'écrire ces lignes, en soirée.

L'incendie était toujours hors contrôle, non maîtrisé, mais considéré moins actif que la veille. Des coupe-feux ont été faits au sol et on a bonne confiance que le feu ne se rendra pas à Normétal , a mentionné Sylvain Tremblay, de la SOPFEU.

Le personnel qui combat les feux de forêt en Abitibi-Ouest a notamment pratiqué cette tranchée en catastrophe dans l'espoir de freiner l'avancée de l'incendie qui sévit à Normétal et de sauver une ligne électrique. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

À Lebel-sur-Quévillon, les deux feux de forêt ont fusionné pour n'en faire qu'un, mais on ne craindrait pas pour la ville évacuée depuis vendredi soir dernier. Des tranchées ont aussi été élargies pour protéger l'usine Nordic Kraft, qui contient des produits chimiques hautement inflammables.

Les deux feux de forêt du secteur de Lebel-sur-Quévillon ont fusionné pour n'en faire qu'un. Photo : Radio-Canada

L'armée arrive

En plus de l'équipe du Nouveau-Brunswick, environ 40 militaires étaient attendus en Abitibi-Témiscamingue jeudi soir pour venir combattre les feux de forêt.

Le directeur de la sécurité publique à la Ville de Rouyn-Noranda, Luc Tremblay, assurait que tout était prêt pour recevoir les membres des Forces armées canadiennes.

On prépare le terrain pour pouvoir accueillir des intervenants afin qu'ils puissent être capables de prêter main forte, notamment ceux des Forces armées. La logistique s'installe tranquillement , a-t-il signalé.

- Avec les informations de Jean-Marc Belzile et de Lise Millette