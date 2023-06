Le risque d’inflation persistante a convaincu la Banque du Canada de hausser les taux

Dans le texte d'un discours prononcé jeudi devant la Chambre de commerce du Grand Victoria, Paul Beaudry est revenu sur la décision de la banque centrale de mettre fin à sa pause sur les hausses de taux d'intérêt, qui avait été annoncée en janvier.

Le taux directeur de la banque se situe désormais à 4,75 %, son niveau le plus élevé depuis 2001.

Selon M. Beaudry, la combinaison d'une croissance plus forte, d'un marché du travail tendu et d'une hausse de l'inflation en avril suggère que la surchauffe de l'économie a persisté plus longtemps que prévu par la banque centrale.

Le sous-gouverneur a souligné que la hausse rapide des dépenses de consommation avait pris la banque centrale par surprise, tandis que les acheteurs semblent revenir sur le marché de l'habitation.

Dans l'ensemble, M. Beaudry a affirmé que la banque centrale avait agi pour s'assurer que l'inflation, qui se situait en avril à 4,4 % sur une base annuelle, ne reste pas coincée au-dessus de son objectif de 2,0 %.