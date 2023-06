Feux de forêt : ordre d’évacuation pour les 2400 résidents de Tumbler Ridge, en C.-B.

Les quelque 2400 résidents de la communauté de Tumbler Ridge, dans le centre est de la Colombie-Britannique, ont reçu un message d'alerte d'urgence jeudi après-midi leur indiquant qu'ils doivent quitter la zone immédiatement, à cause d'un incendie de forêt.

Les autorités leur demandent de trouver refuge à Dawson Creek en prenant la route 29. L'ordre d'évacuation comprend le district et les propriétés de Bearhole Lake menacés par le feu de la rivière West Kiskatinaw, qui reste non maîtrisé.

Le service des incendies de la Colombie-Britannique a découvert le brasier mardi. BC Wildfire indique qu'il continue de se propager de manière agressive malgré les efforts des pompiers. Sa superficie a déjà atteint 96 kilomètres carrés.

Judy Proulx, qui habite Tumbler Ridge, s'apprête à quitter les lieux. Elle souligne que la région n'a pas connu de précipitation depuis plus d'un mois.

« Il fait très chaud. Tout est asséché. Il y avait un orage. Donc c'est un éclair qui a [déclenché le feu]. » — Une citation de Judy Proulx, résidente de Tumbler Ridge

La femme de 71 ans se dit inquiète bien que ce n'est pas la première fois qu'elle vit un ordre d'évacuation. Cependant, elle redoute que les flammes dévorent sa résidence. Malgré l'entraide dans cette communauté soudée, elle reconnaît que l'inquiétude gagne aussi du terrain chez ses voisins.

La proie des flammes

Les autorités provinciales estiment que 99 % des 82 feux de forêt qui brûlent actuellement en Colombie-Britannique concernent la région couverte par le service des incendies de Prince George, celle du centre et celle du nord-est.

Avec 5205 kilomètres carrés de boisés partis en fumée, la saison des feux bat tous les records, se désolent les autorités. C'est assez alarmant de voir une telle superficie brûler si tôt dans la saison et cela n'augure certainement rien de bon pour le reste de cet été , a déclaré Neal McLoughlin de BC Wildfire.

Ces incendies ont mobilisé les efforts de plus de 1000 personnes rien que dans la partie nord de la province au cours du mois dernier. Neal McLoughlin affirme que le service des incendies devra faire appel à toutes ses ressources, car il est plus que probable que les renforts provenant de l'extérieur de la Colombie-Britannique seront limités, avec les feux de forêt qui retiennent toutes les attentions à travers le pays.

Cependant, les flammes n’épargnent aucune région. Des incendies importants touchent également la région côtière de la province. « Je sais que c'est une période préoccupante pour les personnes touchées par la fermeture de la route 4 en raison de l'incendie de Cameron Bluff », a souligné Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique de la province.

Sachez que cette fermeture est temporaire. Une déviation est en place, mais elle ne doit également être utilisée qu'en cas d'urgence , a-t-elle demandé. Le feu de forêt de Cameron Bluff, à l'est de Port Alberni sur l'île de Vancouver, demeure non maîtrisé. Il a forcé la fermeture de la route 4 dans les deux directions, car des débris en provenance de l'incendie s'abattent sur l'asphalte.

La Vancouvéroise Keanna Labrecque rendait visite à sa famille à Port Alberni. Elle se retrouve coincée sur l'île comme beaucoup d'autres.

« J'ai entendu que les stations d'essence sont vides parce que les grands camions qui remplissent l'essence ne peuvent pas rentrer. Les gens sont un peu paniqués, stressés et moi aussi. [...] Je ne veux pas prendre la route alternative parce que c'est dangereux. » — Une citation de Keanna Labrecque

Selon le ministère des Transports, l'artère va demeurer fermée même après l'extinction du feu pour que le nettoyage se fasse.

Un mot d'ordre : se préparer

Avec une saison de feux de forêt qui a débuté à la mi-avril en Colombie-Britannique et qui touche le Canada d'ouest en est, il est important que les populations s'informent et se préparent à toute éventualité, notamment en élaborant un plan d'urgence, a déclaré la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique, lors de sa mise au point, jeudi, à Vancouver.

« Il est maintenant temps de comprendre les dangers auxquels vous êtes confrontés dans les régions où vous vivez et de vous préparer, ainsi que votre famille, votre maison et votre communauté, à tout incendie potentiel. » — Une citation de Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique de la C.-B.

Par ailleurs, cette préparation aux catastrophes naturelles qui deviennent récurrentes inclut le respect de toutes les interdictions de feu et d'éviter les activités pouvant entraîner un incendie de forêt, a explicité Bowinn Ma.