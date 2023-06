Découvrir le patrimoine de Québec à vélo

Dès samedi, les résidents de Québec et les touristes auront une nouvelle manière de découvrir l’histoire et le patrimoine de la ville. Les cyclistes pourront faire un GéoRallye pour découvrir des aspects de l'histoire de Québec mis en valeur avec des lieux du Vieux-Québec et le fleuve.

Offert par la Société du patrimoine urbain de Québec (SPUQ) et l’îlot des Palais, le GéoRallye à vélo s’inspire du geocaching.

Équipés de GPS, les participants exploreront avec leur vélo la Basse-ville, le Vieux-Port et la promenade Samuel-De Champlain à la recherche d’indices qui mèneront aux réponses d’une liste d’énigmes. On sent qu’il y a un engouement de plus en plus grand pour le vélo à Québec et il y a une volonté de découvrir d’autres secteurs, explique Alex Tremblay Lamarche, directeur général de la SPUQ et de l’îlot des Palais. En invitant les gens à enfourcher leur vélo pour faire ce GéoRallye, on leur permet de parcourir une plus grande distance qu’ils n’auraient pu le faire à pied.

Des immeubles comme les Voûtes du Palais sont des lieux à découvrir pour mieux connaître l'histoire de la ville de Québec. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morrissette

L’activité à vélo s’ajoute à la collection de cinq GéoRallyes déjà offerts à l’îlot des Palais. Le GéoRallye permet vraiment de découvrir la ville in situ, de se rendre à des endroits que l’on connaît moins. L’aspect énigmes et découvertes ajoute un aspect trépidant , commente M. Tremblay Lamarche.

Le projet pilote s’étend sur 24 km, avec la possibilité de retirer quelques arrêts pour réduire la distance à 14 km. L’activité dure entre 1 h 30 et 2 h.

Le GéoRallye : Le Vieux-Québec et le fleuve à vélo sera lancé le samedi le 10 juin.