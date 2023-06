Baisse notable du taux de participation aux élections albertaines par rapport à 2019

Je me serais attendue, de manière générale, à ce qu'il soit plus élevé, car il s'agissait d'une élection très serrée; ce qui entraîne généralement un taux de participation plus élevé , confie Lori Williams, professeure agrégée d'études politiques à l'Université Mount Royal de Calgary.

Lors des élections du mois dernier, les Albertains ont réélu le Parti conservateur uni (PCU) de Danielle Smith à la tête d'un gouvernement majoritaire, avec 49 sièges sur 87. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de Rachel Notley devrait, lui, former l'opposition officielle avec 38 sièges.

La bataille de Calgary

Calgary s'est avérée être un champ de bataille clé, le NPD conservant son bastion d'Edmonton, tandis que la plupart des zones rurales de la province sont restées colorées en bleu, la couleur des conservateurs.

Dix-sept des 26 circonscriptions de Calgary ont connu un taux de participation supérieur à la moyenne provinciale, selon les données électorales. Dans deux de ces circonscriptions, les élections se sont jouées à moins de 100 voix, ce qui a entraîné des recomptages.

D’après Lori Williams, ce regain d'intérêt de la part des électeurs de Calgary s'explique probablement par le fait qu'ils savaient que l'élection serait serrée. Il n'est pas du tout surprenant, dans les circonscriptions où les gens pensaient que leur vote pouvait faire la différence [de surcroît] dans une élection importante à leurs yeux, qu’ils aient été fortement encouragés à se rendre aux urnes.

En ce qui concerne la baisse de la participation globale, plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Toutefois, la politologue estime qu'une partie de cette baisse est probablement due au fait que les électeurs conservateurs progressistes se sont abstenus de voter.

« Je savais qu'il y avait une possibilité que des conservateurs, qui ne pouvaient pas se résoudre à voter ni pour le PCU ni pour le NPD , fassent baisser le taux de participation. » — Une citation de Lori Williams, politologue, Université Mount Royal de Calgary

La leader du NPD de l’Alberta, Rachel Notley (à gauche) et la leader du PCU, Danielle Smith (à droite), lors du débat des cheffes du 18 mai en prévision des élections provinciales du 29 mai. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Recomptages éventuels

Le NPD a remporté deux courses à Calgary par une poignée de voix seulement, et les résultats ont été vérifiés par Élections Alberta. Malgré cela, le parti de Danielle Smith pourrait encore demander un recomptage judiciaire.

Dans la circonscription de Calgary-Acadia, seulement 25 voix séparent l'ancien député et ministre conservateur, Tyler Shandro, de sa rivale néo-démocrate, Diana Batten.

Dans la circonscription de Calgary-Glenmore, Whitney Issik du PCU a perdu par 42 voix contre la candidate du NPD , Nagwan Al-Guneid.

Les candidats conservateurs défaits dans ces circonscriptions ont 8 jours pour décider s'ils vont demander ou non un recomptage judiciaire à la Cour du Banc du Roi.

« Le parti travaillera avec les candidats concernés pour examiner les résultats et décider s'il faut ou non demander un recomptage judiciaire si cela est justifié. » — Une citation de Dave Prisco, porte-parole du PCU , par voie de communiqué

Les résultats officiels de ces circonscriptions diffèrent des totaux non officiels affichés le soir de l'élection. Par exemple, les résultats officiels indiquaient que Tyler Shandro avait perdu par 25 voix, alors que le décompte officieux indiquait qu'il avait perdu par sept voix.

Interrogée sur cet écart, Robyn Bell, porte-parole d'Élections Alberta, a expliqué qu’il pouvait être dû à plusieurs facteurs, notamment une erreur humaine lors du dépouillement manuel le soir de l'élection .

Avec les informations de Jonathon Sharp et Scott Dippel