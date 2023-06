Le Temple de la Renommée de la LHJMQ accueille sept nouveaux membres

Stéphane Richer, Alain Vigneault et Dave Ezard sont allés rejoindre tous les immortels du circuit junior.

Je pensais que c’était une blague quand on m’a appelé pour me l’annoncer , a lancé Richer, de Ripon, qui n’a joué que deux saisons dans la LHJMQ , mais y a tout de même laissé sa trace avant de marquer l’histoire des Canadiens de Montréal.

Le hokeyeur originaire de Ripon, Stéphane Richer, portant les couleurs du Canadien de Montréal. Photo : Canadien de Montréal

D’habitude ce sont des joueurs qui ont fait trois ou quatre saisons qui ont cet honneur. C’est un beau cadeau! Je suis content pour moi, mais surtout pour mes parents qui ont fait tellement de sacrifices pour ma carrière , a ajouté l’ancien attaquant, parlant de Jean-Paul et Pauline.

« Pour un petit Québécois, dire que tu as joué junior majeur, c’est énorme, c’est unique! » — Une citation de Stéphane Richer, ancien joueur de la LHJMQ et de la LNH

L'ancien attaquant des Bisons de Granby et des Saguenéens de Chicoutimi, Stéphane Richer. Photo : LHJMQ / Vincent Ethier

Les statistiques de Richer prouvent toutefois qu’il a bien mérité sa place parmi les grands de la LHJMQ . Il a récolté 100 buts et 196 points en seulement 124 rencontres, en plus d’enregistrer sept matchs de trois buts ou plus et une séquence de 27 parties avec au moins un point.

Vigneault, le joueur et l’entraîneur

Richer était accompagné sur scène d’un ancien entraîneur qui l’a dirigé à Montréal. Alain Vigneault a reçu cet honneur comme joueur et entraîneur, lui qui a porté les couleurs des Olympiques de Hull avant de les diriger.

Ma famille et moi sommes très reconnaissants envers la LHJMQ . Le hockey m’a permis de vivre des expériences incroyables. Sans la Ligue, je n’aurais pas eu toutes les opportunités qui m’ont donné cette carrière , a souligné Vigneault, qui a joué avec les Blues de St-Louis avant de diriger quatre équipes dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et d’atteindre la finale de la Coupe Stanley à deux occasions.

Alain Vigneault a été présenté comme 21e entraîneur-chef de l'histoire des Flyers de Philadelphie. Photo : Associated Press / Matt Slocum

« Le hockey c’est un beau sport et une belle école de vie. La LHJMQ m’a permis de vivre dans cette école et me donner l’expérience pour avoir plus de 1350 matchs comme entraîneur-chef dans la LNH . » — Une citation de Alain Vigneault, ancien entraîneur de la LHJMQ et de la LNH

C’est une grosse année pour Vigneault, qui a aussi été honoré par les Olympiques de Gatineau en décembre dernier. Sa bannière a été hissée au plafond du Centre Slush Puppie pour souligner ses faits d’armes en Outaouais, lui qui a remporté la Coupe du président en 1988.

Alain Vigneault s'est vu remettre un cadre commémoratif avant le dévoilement de sa bannière. Photo : Gracieuseté : Olympiques de Gatineau / Twitter

On tirait de l’arrière 1-3 dans les séries deux fois et on a gagné. Ce sont des souvenirs qui resteront avec moi le reste de ma vie , a réitéré Vigneault, qui dit avoir fait une croix définitive sur sa carrière de hockey.

Lorsque j’ai signé mon contrat à Philadelphie, j’ai dit à ma famille que je me donnais cinq ans pour remporter la Coupe. Les Flyers m’ont donné un peu plus de deux saisons. Je suis passé à autre chose , a dit l’entraîneur, qui ne se laisserait pas tenter par une autre aventure avec les Sénateurs d’Ottawa à maintenant 62 ans.

Un petit défenseur peu connu, mais tout un joueur

L’ancien défenseur des Royals de Cornwall, Dave Ezard, a été intronisé à titre posthume.

Le rapide patineur d’à peine 1 m 70 (5 pieds 7) a établi un record de la LHJMQ qui tient toujours, 43 ans plus tard, avec ses 112 buts en carrière.

Mon père n’est pas là ce soir, mais avec cet honneur, c’est comme s’il était encore vivant , a mentionné sa fille Christine, qui le représentait à la cérémonie. Sa sœur Kayla a souligné son intelligence sur la glace et son puissant lancer malgré sa petite taille.

Les deux filles de l'ancien défenseur des Royals de Cornwall Dave Ezard, Kayla et Christine. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Personne ne voulait se retrouver devant la rondelle quand il lançait. Il a été un membre important des Royals et une fierté pour Cornwall , s’est exclamée la jeune femme sur son père, mort des complications liées à une chirurgie en 1995.

Dave Ezard a été coéquipier de plusieurs grands joueurs qui ont ensuite atteint la Ligue nationale comme Doug Gilmour, Marc Crawford ou encore Dale Hawerchuk, qu’il a devancé comme meilleur pointeur de l’équipe en 1980, avec 105 points en 70 matchs, avant de remporter la Coupe Memorial.

« Il a aidé à faire connaître Cornwall et j’espère que cet honneur va permettre de faire parler encore de sa ville, qu’il a représentée et dont il était fier. » — Une citation de Kayla Ezard, fille de l'ancien joueur des Royals de Cornwall Dave Ezard

Robert Savard a joué avec Dave Ezard avec les Royals et montre ici une photo de l'équipe qui a remporté la Coupe Memorial en 1980. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

On s’est fait raconter tellement d’histoires sur notre père. Il n’y a pas de doute que s’il jouait aujourd’hui, il aurait atteint la LNH , a renchéri Christine Ezard, qui note que plusieurs joueurs de plusieurs tailles ont fait leur place dans le circuit Bettman dans les dernières années.