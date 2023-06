Au sous-sol de la résidence de Maurice Cormier, à Notre-Dame de Kent, des dizaines de partisans du Tricolore sont entassés pour regarder la partie.

C'était une surprise , se souvient M. Cormier, qui est un des membres fondateurs du Club Habs.

« C'était inattendu, on ne pensait jamais que ça arriverait. Je me rappelle d'une partie durant la saison, on s'était fait écraser par les Rangers de New York. »

Le Club Habs a été fondé à l'automne 1992. Des amis cherchaient un endroit pour regarder, ensemble, la Soirée du hockey.

Mon sous-sol était quasiment prêt pour accueillir tout le monde , explique Maurice Cormier. Il y avait de tout pour plaire : une télévision, un bar et une multitude de décorations aux couleurs des Canadiens.

À sa première année d'existence, ce fan-club du Tricolore est comblé par la victoire.

On a commencé à l'automne 1992, puis en 1993, on gagne la coupe Stanley. Alors, quelle belle histoire pour commencer un club de partisans des Canadiens , déclare-t-il avec un large sourire.

Dans le vestiaire des Canadiens, au Forum de Montréal, on sort le champagne.

Mais, il n'y a pas que les joueurs qui célèbrent : à Notre-Dame aussi on fête en grand!

« On avait le champagne qui coulait à flots. Après la partie, on a dû tout laver les murs, le plancher et le plafond. On avait des gens qui nous appelaient après la partie et qui voulaient venir nous rejoindre au Club Habs. »