La Municipalité de Belle-Baie s'affiche comme une municipalité francophone. C’était important , a déclaré en entrevue jeudi le maire Daniel Guitard.

Avec la réforme de la gouvernance municipale dans la province, Belle-Baie est une nouvelle entité municipale créée le 1er janvier par la fusion de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte.

Environ 92 % de ses résidents sont francophones. Or, l’hiver dernier, Belle-Baie a reçu des plaintes parce que la page Facebook de la mairie publiait des messages uniquement en français.

La municipalité a donc décidé de réévaluer sa politique linguistique.

« Étant la quatrième plus grosse municipalité francophone du Nouveau-Brunswick, on avait un rôle à jouer. »

Dans l’ébauche de politique linguistique qu’elle a annoncée jeudi, la municipalité de Belle-Baie déclare qu’elle s’engage à utiliser la langue française dans toutes ses communications, à l’oral ou à l’écrit, quel que soit le moyen de communication utilisé.

Les arrêtés municipaux seront rédigés et adoptés en français, a-t-on décidé.

La sécurité et la santé ne seront pas compromises, a indiqué le maire, jeudi. Le service d'incendie va offrir ses services dans les deux langues , dit-il par exemple.

« Les Acadiens, les gens de la région Chaleur ont toujours été accommodants [...] Dans des situations d'urgence où la sécurité et la santé pouvaient être en danger, on voulait s'assurer que les citoyens recevaient tous la même information. »

Lorsque des arrêtés municipaux vont porter sur la santé et la sécurité, une version en anglais sera aussi disponible. Elle indiquera qu’en cas d’ambiguïté entre la version française et anglaise, c’est la version française qui aura autorité , précise-t-on jeudi dans une publication Facebook bilingue.

Dans les autres cas, Belle-Baie promet d’être accommodante envers sa minorité anglophone. Lorsqu'une personne va se présenter soit à un comptoir de services ou au conseil municipal avec des questions, ils vont pouvoir la faire dans la langue de leur choix. S'ils ont une présentation, ils pourront la faire dans la langue de leur choix, puis ils vont recevoir des réponses dans la langue de leur choix , a expliqué le maire.

« On est fiers de notre acadienneté, on est fiers de s'exprimer dans notre langue, mais on veut s'assurer que les citoyens de langue [anglaise] se sentent bienvenus chez nous. »