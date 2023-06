Le CISSS de la Gaspésie prévoit un déficit de 34 M$

Les états financiers ont été présentés lors d’une séance du conseil d’administration jeudi après-midi à Gaspé par le président-directeur général (PDG) de l'organisation, Martin Pelletier.

25 millions de dollars sont associés à l’utilisation de la main-d'œuvre indépendante dans la prochaine année , indique M. Pelletier. Il y a aussi six millions causés par l’indice des prix à la consommation et la fluctuation des coûts qu’on projette dans la prochaine année.

Le CISSS dit faire appel à la main-d'œuvre indépendante pour combler les besoins en soins infirmiers, pour assurer les services en travail social et à la jeunesse ainsi que pour les soins à domicile. L'organisation tentera d’enrayer son recours.

On va tenter de recruter , affirme le PDG . On compte beaucoup sur nos infirmières diplômées hors Canada qui vont être admissibles à l’examen de l’ordre des infirmières à l’automne pour être capable de combler une bonne partie des besoins. On parle de 37 infirmières qui pourraient être avec nous si elles passent toutes leur examen à l’automne , explique-t-il.

Le président-directeur général du CISSS de la Gaspésie, Martin Pelletier Photo : Radio-Canada

Les CISSS en région disposent de trois années pour cesser de faire appel aux différents employés d'agences.

On va avoir un plan d’action qui compte le recrutement entre autres, mais aussi la capacité d’attraction que l’on peut avoir comme organisation, donc créer le meilleur environnement de travail possible et essayer d’attirer les gens le plus possible , souligne le PDG lors de la conférence.

Martin Pelletier se dit toutefois conscient que les efforts à déployer pour recruter des travailleurs seront considérables. Avec les agences, il y a des attraits financiers importants, mais on n'est pas à la hauteur de ce que les agences offrent.

« Il faut que le public soit plus attrayant. Il faut être capable de ramener ces gens-là dans le public. » — Une citation de Martin Pelletier, président-directeur général du CISSS de la Gaspésie

Le reste du déficit anticipé est attribuable au nouveau mode de financement de la radiologie à raison de 1,2 million de dollars. Enfin, 750 000 dollars sont liés aux coûts des médicaments, rapporte le PDG .

« Il faudra trouver du financement en cours d’année parce qu’on ne l’a pas au départ. » — Une citation de Martin Pelletier, président-directeur général du CISSS de la Gaspésie

Bilan d’une première année en poste

Le PDG a aussi fait un bilan de sa première année en poste après le départ de sa prédécesseure Chantale Duguay. Cette dernière avait quitté ses fonctions dans la tourmente, après que la vérificatrice générale ait publié un rapport très critique de sa gestion.

J’ai réussi à faire une intégration harmonieuse dans cette année-là et de comprendre la dynamique qui était présente , assure M. Pelletier.

Il estime que les attentes étaient très hautes en termes de changement de culture attendu .