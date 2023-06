Pour répondre aux besoins, le ministère de la Santé estime qu'il faudrait recruter autour de 1000 psychologues au cours des cinq prochaines années seulement dans le réseau public. Québec va donc soutenir les universités pour qu'elles augmentent notamment les cohortes au doctorat en psychologie clinique.

Un baccalauréat plus pratique

Comme l’indique le ministère de l'Enseignement supérieur dans un communiqué, les universités seront soutenues pour apporter des modifications aux parcours de baccalauréat en psychologie afin de leur donner une portée plus pratique en y incluant, par exemple, davantage de stages ou en créant de nouveaux profils dans leurs programmes .

Une mesure qui, selon Québec, vise à permettre aux étudiantes et étudiants d'intégrer rapidement un emploi dans nos réseaux publics dès l'obtention de leur baccalauréat .

De plus, Québec a également annoncé que les étudiants en psychologie qui réalisent leur internat dans le réseau public continueront de recevoir une bourse de 25 000 $ . Cette nouvelle bourse vient donc doubler le soutien déjà accordé et le porter à 50 000 $ pour les étudiantes et étudiants qui répondent aux critères des deux bourses , mentionne-t-on.

Toutes ces mesures ont été formulées dans le rapport du Groupe de travail sur l'optimisation de la formation en psychologie et en santé mentale. Ce sont des mesures qui représentent actuellement un investissement total de près de 1,7 million de dollars. On travaille pour rehausser cette enveloppe budgétaire dans le courant des prochains mois , a fait savoir la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, lors d’une conférence de presse, jeudi.

Accueil tiède à l’UdeS

Philippe Longpré, directeur du département de psychologie à l'Université de Sherbrooke (UdeS), accueille tièdement les mesures dévoilées ce jeudi par Québec. C’est un premier pas qui est fait vers l’amélioration de la formation et de l’offre de service en santé mentale , reconnaît-il. Mais c’est un pas qui est insuffisant.

« La psychologie est le programme qui est le moins financé dans tous les programmes universitaires. » — Une citation de Philippe Longpré, directeur du département de psychologie à l'Université de Sherbrooke

Le professeur spécialisé en psychologie du travail à l’ UdeS regrette que des recommandations du rapport David aient été écartées, notamment concernant le financement récurrent. Bonifier la formation, accepter plus d’étudiants au doctorat dans les programmes, ça ne peut pas se faire sans embauches de professeurs, donc argent récurrent , lance-t-il en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

Il y a actuellement un chantier sur le mode de financement universitaire qui est amorcé. J’espère que la question de la psychologie sera débattue et que le financement va être rehaussé. Sans ce rehaussement, les mesures annoncées aujourd’hui [...] auront très peu d’impact. Ce sont majoritairement des annonces pour bonifier des programmes , poursuit-il.

D’ailleurs, Philippe Longpré pense qu’augmenter les cohortes en psychologie dans la prochaine année est tout sauf réaliste. Ça prend des professeurs qui peuvent encadrer des essais et des mémoires doctoraux. Ce sont des ressources qui coûtent cher , insiste-t-il.

Des disparités entre chercheurs et cliniciens du public

Isabelle Lessard, doctorante en psychologie clinique adulte, pense que l’annonce de ce jeudi comporte de bons points , mais qu’elle ne révolutionnera pas le milieu de la psychologie. Ça va créer des disparités entre les personnes qui voudront aller travailler dans le public et celles qui font de la recherche. [Les chercheurs] ont un apport qui est aussi intéressant pour la pratique sur le terrain , fait-elle savoir.