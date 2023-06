Le feu de forêt qui menace Chibougamau progresse moins vite, selon la SOPFEU

La direction du vent, l’humidité au sol et le couvert nuageux font en sorte que le feu de forêt qui menace la ville de Chibougamau progresse plus lentement.

C’est ce qu’a indiqué la porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Josée Poitras, au micro de Place publique jeudi après-midi. L’incendie #334, d’une superficie de près de 80 000 hectares, est cependant toujours non maîtrisé.

Selon les prévisions d’Environnement Canada, des averses sont attendues le mardi 13 juin.

Il progresse très peu. Pour le moment, il est arrivé à un moment donné dans une section où le combustible était un peu plus mouillé parce que le sol était mouillé [...]. Le vent va en sens contraire du côté de Chibougamau. Ça nous aide beaucoup. Le couvert nuageux également, donc il n’y a pas d'ensoleillement du combustible , a mentionné Josée Poitras.

Combat aérien temporairement suspendu à Chibougamau

Toutefois, en raison du couvert nuageux et de la présence de fumée, le combat aérien contre les feux de forêt est arrêté à Chibougamau. Les opérations au sol se poursuivent toutefois afin de creuser une tranchée pare-feu de 40 mètres de large autour de la Ville.

Un avion citerne de la SOPFEU. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Plus jeudi, la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, s’est faite rassurante. Selon elle, il n’y a pas de risque pour les maisons et les infrastructures pour le moment. Mercredi, elle avait indiqué qu’il n’y aurait pas de retour possible à la maison pour les citoyens avant au moins samedi.

Lors de son point de presse jeudi, le premier ministre François Legault a indiqué que le retour ne se ferait pas avant mardi. Du côté de la municipalité, il a été indiqué que la situation sera évaluée samedi et que mardi fera partie des options possibles. Il faut savoir que le protocole de retour à Chibougamau sera plus complexe que d'autres municipalités, car il s'agit d'une ville centre pour cette région. La réouverture de l'hôpital fait notamment partie des éléments qui doivent être gérés. Une période de 24 heures pourrait être nécessaire entre le moment de l'annonce et le retour possible des citoyens.

Du côté de Notre-Dame-de-Lorette, une trentaine de pompiers ont été dépêchés jeudi matin afin de combattre le brasier. Selon Josée Poitras, sa sévérité n’a pas augmenté, mais il demeure hors de contrôle. Les travaux de mise en place d’une ligne mécanisée continuent dans ce secteur.

Avec les informations de Catherine Doucet et Priscilla Plamondon Lalancette