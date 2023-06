La santé publique de Toronto a publié un avertissement au sujet des ratons laveurs et affirme que les signalements de morsures et d'égratignures du public en lien avec l’animal ont plus que doublé jusqu'à présent cette année par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Dans un communiqué publié jeudi, la santé publique de Toronto a déclaré qu'en date du 31 mai elle avait reçu 88 signalements de personnes mordues ou griffées par des ratons laveurs. Cela représente une augmentation de 117 % pour 2023 par rapport aux années précédentes entre 2018 et 2022.

La Ville de Toronto conseille aux gens d'éviter de toucher ce mammifère et les autres animaux sauvages en raison d'une augmentation importante du nombre de ratons laveurs malades et blessés dans la région, en plus du nombre accru de morsures et d'égratignures.

Les morsures et égratignures de ratons laveurs signalées par le public sont souvent le résultat d'interactions évitables telles que nourrir ou caresser des ratons laveurs et tout autre contact physique , indique le communiqué de presse.

En 2023, plus de 80 % des personnes mordues ou griffées par des ratons laveurs ont reçu des vaccins contre la rage, selon la santé publique.

Bien que le risque de rage soit faible à Toronto, la maladie est mortelle si elle n'est pas traitée , indique la santé publique de la ville.

