L’entraîneur-chef de Natation Gatineau visé par des plaintes pour comportement inapproprié

La Fédération de natation du Québec a reçu plusieurs plaintes concernant M. Kelly entre novembre et décembre dernier, selon son directeur, Francis Ménard. Ce dernier n’a toutefois pas été mesure de fournir un chiffre précis.

Invité à réagir, M. Kelly a nié en bloc les allégations dont il fait l’objet. Il a toutefois refusé d’être cité dans le cadre d’une entrevue formelle avec Radio-Canada.

Brian Kelly fait l'objet d'accusations pour mauvais langage, manque de respect et climat toxique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Brian Kelly est l’entraîneur-chef de Natation Gatineau depuis la saison 2016-2017. Comptant pas moins de 33 ans d’expérience en tant qu’entraîneur, celui-ci est responsable du cheminement Sport-études de certains athlètes au sein du club gatinois.

Les plaintes en question proviennent de parents d’enfants qui pratiquent la natation dans le club gatinois.

On a pris au sérieux ces plaintes, on n’a pas fait d’enquête à cette étape-ci, mais on [prend] au sérieux ces allégations , commente M. Ménard.

Des démarches entreprises par la fédération auprès de Natation Gatineau

À la suite de la réception des plaintes, un processus a été mis en place entre la fédération et le club afin d’explorer les pistes de solutions, explique le directeur de la fédération . On a pris action étant donné que c’était des plaintes qui pouvaient toucher le code de conduite de l’entraîneur qu’on a dans nos politiques.

Selon lui, ledit plan d’action devait encourager le conseil d’administration du club à agir auprès de son entraîneur et ses membres, afin que la situation s’améliore.

Francis Ménard est le directeur général de la Fédération de natation du Québec. Photo : Radio-Canada

Le président du conseil d’administration de Natation Gatineau, Étienne Lessard, explique ainsi que des rencontres ont été organisées avec l’entraîneur-chef afin de lui transmettre les préoccupations et les attentes du conseil d'administration.

On lui avait offert de l’accompagnement et depuis ce temps, selon l’écho qu’on obtenait, que ce soit des athlètes, que ce soit des parents, la situation semblait s’être améliorée. Mais évidemment, les allégations récentes nous amènent à remettre en question ce qui s’est passé.

Brian Kelly a confirmé à Radio-Canada avoir rencontré le conseil d'administration de Natation Gatineau en lien avec les allégations, mais il maintient n'avoir rien à se reprocher.

D’autres mesures à venir ?

Le directeur de la fédération indique de son côté que l’heure est désormais à la réflexion, à savoir s’il est nécessaire d’aller plus loin.

On réfléchit à différentes hypothèses, dont faire une enquête indépendante sur le club et sur l’entraîneur pour valider les allégations, mais aussi pour avoir une approche constructive [afin d’identifier] quels types de recommandations on peut [faire] pour accompagner le conseil d’administration [...].

Ce dernier assure que les prochains jours seront ainsi déterminants en ce qui concerne la suite des choses, alors que les sphères dirigeantes du club ont d’ores et déjà adopté des changements.

« On ne va pas laisser traîner le dossier parce que ça reste des parents et des athlètes qui vivent des situations qui sont certainement désagréables et qu’on prend au sérieux. On veut y répondre convenablement. » — Une citation de Francis Ménard, directeur de la fédération de natation du Québec

Des liens ont par ailleurs été établis entre la Ville de Gatineau et la Fédération de natation du Québec afin la coordination de la suite des opérations. Selon M. Ménard, la Municipalité doit rencontrer le conseil d’administration du club jeudi après-midi.

Déjà des changements au sein du club

Les plaintes portées contre M. Kelly ont ainsi poussé le club à entreprendre des changements vis-à-vis de sa structure. Étienne Lessard n’est d’ailleurs le président du conseil d’administration que depuis mardi.

Ce dernier explique que des changements au sein de l’administration sont devenus nécessaires à la suite des dernières informations mises en lumière au sujet des différentes plaintes.

Le président du conseil d'administration de Natation Gatineau, Étienne Lessard. Photo : Radio-Canada

Il y a de l’information qui avait été acheminée auprès du conseil d’administration, nous on prend les décisions en conséquence [...] et les membres du conseil d'administration avaient l’impression qu’on n’avait pas nécessairement toutes les informations dont on avait besoin. Il y a des aspects où les membres du conseil d’administration n’étaient plus enlignés avec l’ancien président, donc on a décidé de changer de président et de vice-présidente , confie M. Lessard.

De nouvelles rencontres sont prévues entre le conseil d'administration et l’entraîneur au cours des prochains jours, même si celui-ci n’a pour le moment pas été relevé de ses fonctions.

Avec les informations de Rosalie Sinclair, Jonathan Jobin et Maxime Huard