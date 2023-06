Le secteur Mingan au centre-ville a un taux important d’inoccupation de ses locaux commerciaux.

La directrice du service de développement économique de Baie-Comeau, Marie-Josée Paradis, explique que la Ville se donne un échéancier d’un an pour mettre en marche l’ensemble de la planification nécessaire à la réfection du centre-ville.

L'objectif du projet est de créer un lieu de rassemblement invitant pour la population.

Ce qu'on souhaite, c'est que les gens soient mobilisés autour du projet pour que le centre-ville Mingan soit à leur couleur, qu'il réponde à un besoin, qu'il favorise le sentiment d'appartenance et de fierté envers ce cœur de la collectivité, qui est le centre-ville Mingan , soutient Mme Paradis.

Pour sa part, le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, mise sur la jeunesse pour mettre en valeur le quartier.

En considérant l’augmentation de l’offre de formation universitaire et collégiale à Baie-Comeau, on observe une croissance du nombre d’étudiants , remarque-t-il. On veut créer un lieu de rassemblement stimulant pour attirer les jeunes ici, et surtout, les garder. Pour les étudiants qui repartent à l’extérieur, on souhaite qu’ils deviennent des ambassadeurs pour promouvoir Baie-Comeau , fait-il valoir.

Un sondage est désormais disponible sur les plateformes numériques de la Ville où les citoyens peuvent faire connaître leurs préférences et leurs inquiétudes.

Un projet attendu depuis longtemps

Marie-Josée Paradis souligne que depuis plusieurs années, la Ville cherche à mettre en action son projet de revitalisation.

Ça fait longtemps que les commerçants attendent ce projet-là. D’autres plans avaient déjà été faits par le passé, en vain. Avec la forte volonté du conseil municipal, on est très heureux de voir le projet aller de l’avant , affirme cette dernière.

D’ici un an, quatre étapes seront nécessaires pour atteindre l’objectif établi par la Municipalité, soit d’assurer l’entière planification du projet.

Échéancier de la planification : Juin à juillet 2023 : démarrage;

Juin à septembre 2023 : Portrait et vision;

Septembre à février 2024 : Plan et stratégie;

Février à mai 2024 : Action. Source : Ville de Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau a mandaté Rues Principales, un OBNL spécialisé depuis 40 ans dans la dynamisation des centres-villes, pour élaborer la planification.

Rues Principales a effectué la revitalisation de 300 centres-villes. L’organisation est là pour nous apporter son expertise dans la réflexion entourant ce grand chantier , mentionne Marie-Josée Paradis.

Baie-Comeau fait partie des huit collectivités sélectionnées pour un accompagnement dans le cadre du projet Près du cœur de Rues Principales, une initiative découlant du programme Action-Climat Québec.