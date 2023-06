Crise des opioïdes : Leah Gazan et des organismes manitobains réclament plus de naloxone

La députée fédérale de Winnipeg-Centre Leah Gazan et une dizaine d'organismes manitobains impliqués dans le traitement des dépendances exhortent les différents ordres de gouvernement à fournir davantage de trousses de naloxone pour prévenir les surdoses d'opioïdes.

On a une crise des surdoses dans notre communauté avec un gouvernement provincial qui ne prend pas de mesures appropriées en matière de santé publique et un gouvernement fédéral qui ferme les yeux. Ça coûte des vies , lance la députée fédérale.

Ces organismes font état de stocks insuffisants ou très bas pour répondre aux besoins de la population.

En avril dernier, des données préliminaires dénombraient au moins 418 décès liés à la drogue au Manitoba pour l’année 2022.

Si on ne le traite pas comme une urgence de santé publique, nous allons perdre plus de vie et c’est inacceptable , lance le directeur de la Coalition pour la santé au Manitoba, Thomas Linner.

Dans la situation actuelle dans la province, il craint un mois de juillet sans précédent en matière de mortalité causée par les drogues.

En raison de la consommation de drogues de très mauvaise qualité et souvent coupées avec des substances toxiques,la demande pour l'antidote en cas de surdose est croissante.

Ma fille a une dépendance à la drogue, cette semaine je suis parvenue à lui trouver une trousse de naloxone mais je ne sais pas si j’y parviendrais la semaine prochaine renchérit, Vivienne Ketchum, membre du West Central Women's Resource Centre.

Leah Gazan déplore le fait que les organismes soient obligés de supplier d'autres provinces et d'autres organisations de partager et d'envoyer de la naloxone .

De son côté, le gouvernement manitobain réfute toute pénurie de naloxone. Il met en cause un problème d'approvisionnement qui devrait être résolu d'ici la semaine prochaine , indique un porte-parole.

Il y a eu un bref problème d'approvisionnement entraînant un retard dans l'expédition de certaines commandes. [...] Environ 9000 trousses devraient arriver au début de la semaine prochaine et serviront à couvrir toutes les commandes en cours , ajoute-t-il.

Pour sa part, Santé Canada n'était pas en mesure de répondre aux questions de Radio-Canada.

Avec les informations d'Anne-Louise Michel